Showbiz Hàn vốn là nơi trọng hình tượng sạch scandal của các nghệ sĩ. Thông thường, ngay cả những ngôi sao hàng đầu cũng chỉ cần 1 vụ lùm xùm nhỏ cũng đủ khiến sự nghiệp của họ sụp đổ hoàn toàn. Thế nhưng Lee Hyun Woo lại là 1 hiện tượng lạ khi "sống sót" qua hàng loạt bê bối lớn nhỏ. Nam ca sĩ kiêm diễn viên này thậm chí còn có biệt danh "Grand Hyun Woo", ám chỉ anh giành được cả "Grand Slam" (chức vô địch tennis) bê bối.

Scandal lớn đầu tiên của Lee Hyun Woo là sử dụng cần sa. Vào ngày 14/1/1993, ngôi sao này bị bắt vì hút cần sa - tội nghiêm trọng bị luật pháp Hàn Quốc trừng phạt. Lee Hyun Woo được tại ngoại vào ngày 1/2/1993, sau đó trở về Mỹ. Trong 1 cuộc phỏng vấn sau đó, Lee Hyun Woo nói rằng anh không biết đó là hút cần sa là hành vi vi phạm pháp luật ở Hàn Quốc, vì cần sa được coi như "bí mật công khai" ở Mỹ. Sau vụ việc, nam ca sĩ kiêm diễn viên bị KBS và SBS cấm hoạt động 1 thời gian, cho đến khi anh trở lại vào tháng 11/1993.

Lee Hyun Woo lãng tử thời trẻ, thời điểm vướng scandal hút cần sa

Cùng năm đó, quản lý của Lee Hyun Woo bị tình nghi hối lộ một nhà sản xuất và một phóng viên với số tiền lần lượt là 300.000 won (5,6 triệu đồng) và 1.500.000 won (28,1 triệu đồng). Vụ việc đã được đưa ra tòa, người quản lý bị điều tra dựa trên nghi vấn rằng vụ hối lộ này có liên quan đến giải thưởng Ca sĩ Truyền hình năm 1992 của Lee Hyun Woo.

Tiếp theo, việc Lee Hyun Woo trở về Mỹ cũng làm dấy lên cáo buộc anh trốn nghĩa vụ quân sự. Công chúng nghi ngờ ngôi sao này về Mỹ để né nghĩa vụ, và chỉ trở lại Hàn Quốc khi đã quá tuổi nhập ngũ tối đa. Tuy nhiên, nghi vấn này chưa được làm rõ và có nhiều ý kiến trái chiều. 1 số người khẳng định Lee Hyun Woo chưa bao giờ bỏ quốc tịch Hàn Quốc, nên đã trốn nghĩa vụ. Tuy nhiên, số khác cho rằng Lee Hyun Woo đã nhập tịch Mỹ từ nhỏ, không còn quốc tịch Hàn Quốc nên hoàn toàn không phải đi nghĩa vụ quân sự.

Lee Hyun Woo bị nghi trốn nghĩa vụ quân sự

Bê bối lớn nhất trong sự nghiệp của Lee Hyun Woo xảy đến vào năm 2006 và 2007, khi anh bị bắt vì say rượu lái xe 2 lần liên tiếp. Năm 2006, nam ca sĩ kiêm diễn viên này bị bắt lần đầu tiên nhưng truyền thông không đưa tin quá nhiều. Năm 2007, anh lại bị phát hiện lái xe khi say rượu và quay đầu xe trái phép. Bằng lái xe quốc tế của Lee Hyun Woo cũng đã hết hạn, khiến vụ việc trở thành một vụ lái xe không có giấy phép khi say rượu.

Lái xe khi say rượu bị coi là một tội nghiêm trọng hơn cả sử dụng cần sa ở Hàn Quốc. Công chúng nhìn nhận những người nổi tiếng bị bắt vì lái xe khi say rượu dưới góc nhìn tiêu cực, nên nhiều ngôi sao đã đánh mất sự nghiệp vì lỗi lầm này. Nhưng Lee Hyun Woo đã trở lại màn ảnh nhỏ đầy ngoạn mục, chỉ sau khi vụ việc xảy ra 1 tháng.

Ngay sau scandal say rượu lái xe, Lee Hyun Woo đã ký hợp đồng với Hyundai và đóng vai chính trong 1 quảng cáo xe hơi của thương hiệu này. Anh cũng tham gia 1 quảng cáo khác của công ty cho vay. Cả 2 quảng cáo này đều bị công chúng nhìn nhận tiêu cực, vì quảng cáo xe hơi được thực hiện ngay sau khi Lee Hyun Woo say rượu lái xe, còn quảng cáo kia lại mang tính quảng bá cho những kẻ cho vay nặng lãi. Tuy nhiên, những vụ việc này cũng không thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của ngôi sao này.

Nam diễn viên kiêm ca sĩ thần kỳ vượt qua 2 scandal say rượu lái xe nghiêm trọng

Tranh cãi lớn cuối cùng liên quan đến Lee Hyun Woo là thao túng cổ phiếu. Năm 2008, sao nam này bất ngờ mua lại 1 công ty phát hành cổ phiếu thua lỗ mang tên GBS. Tin tức này khiến giá cổ phiếu công ty tăng cao gần như ngay lập tức. Nhưng chỉ 10 ngày sau, thương vụ mua lại bị hủy bỏ, giá cổ phiếu GBS lao dốc ngay lập tức, gây thiệt hại nặng nề cho các nhà đầu tư. Công chúng nghi ngờ rằng các nhà đầu tư phải chịu thiệt hại, còn bộ máy vận hành thì "vớ đẫm" từ vụ việc này.

Tuy những scandal này khiến hình ảnh Lee Hyun Woo xấu đi trong mắt công chúng, nhưng anh vượt qua tất cả và vẫn là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh. Đó là lý do tại sao một số người còn đặt cho anh biệt danh "Phượng Hoàng" tái sinh từ những scandal. Trong khi đó, những người khác tin rằng chính xuất thân giàu có đã góp phần giúp Lee Hyun Woo "ém" mọi scandal và tiếp tục sự nghiệp như không có gì xảy ra.

Lee Hyun Woo là trường hợp "khó giải thích" của Kbiz

Lee Hyun Woo sinh năm 1966, sinh ra ở Seoul nhưng chuyển đến Mỹ sống từ nhỏ. Năm 1991, anh ra mắt làng giải trí với tư cách ca sĩ, phát hành album đầu tay Black Rainbow và đạt được thành công vang dội.

Sau đó, anh chuyển sang diễn xuất và đã tham gia các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Mèo Trên Mái Nhà (2003), Đám Cưới (2005) và Oh! My Lady (2010) , cũng như các phim điện ảnh S Diary (2004), Trước Khi Mùa Hè Qua Đi (2007) và Chiếc Túi Quên Lãng (2011). Trong những năm qua, Lee Hyun Woo vẫn hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực truyền hình và nhạc kịch. Anh từng là giám khảo của chương trình tìm kiếm tài năng nổi tiếng Mr. Trot Mùa 2 (2022).