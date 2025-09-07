Ở giới giải trí Hàn Quốc, các nghệ sĩ luôn "bay màu" khỏi ngành sau khi vướng vòng lao lý. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp thoát khỏi sự trừng phạt của luật pháp, nhởn nhơ hoạt động trong showbiz dù gây ra tội ác rúng động. Đó là nam diễn viên Jo Hyung Ki. Vụ án của ngôi sao này gây phẫn nộ cho đến tận ngày nay.

Jo Hyung Ki sinh năm 1958, ra mắt showbiz vào năm 1979 qua vai diễn khách mời ở tác phẩm truyền hình Chief Inspector. Nam diễn viên dần trở nên quen mặt với công chúng trong những năm 1980 nhờ tích lũy danh tiếng qua các vai phụ. Tới thập niên 2000, Jo Hyung Ki được nhiều khán giả châu Á biết tới sau khi tham gia diễn xuất trong loạt phim ăn khách như Chuyện Tình Harvard hay Chị Gái Tôi… Năm 1991, khi đang ở đỉnh cao danh tiếng, Jo Hyung Ki đã lái xe trong tình trạng say xỉn và tông chết 1 người phụ nữ ngoài 30 tuổi. Để che giấu tội ác tày trời của mình, Jo Hyung Ki đã giấu xác nạn nhân.

Jo Hyung Ki lái xe khi say rượu gây tai nạn chết người còn giấu xác nạn nhân để hòng che đậy lỗi lầm

Sau khi thủ tiêu nạn nhân, hắn ung dung ngủ trong xe hơi ở ngay gần vị trí giấu xác nạn nhân xấu số. Cảnh sát đã tìm thấy và bắt giữ Jo Hyung Ki. Thậm chí, 7 giờ sau khi gây tai nạn chết người, nồng độ cồn trong máu của Jo Hyung Ki vẫn ở mức 0,26% - vượt ngưỡng cho phép. Trước những chứng cứ cơ quan điều tra đưa ra, Jo Hyung Ki đã nhận tội. Ngày ra tòa, hắn bị kết án 3 năm tù giam và tăng lên thành 5 năm tù giam sau phiên tòa phúc thẩm. Tuy nhiên, sau khi kháng cáo, bản án ban đầu của Jo Hyung Ki bị hủy bỏ. Hắn bị kết án 3 năm tù treo, nếu vi phạm luật quản chế từ xa y mới phải ngồi tù 2 năm. Chung thẩm, Jo Hyung Ki được thả ngay sau phiên tòa.

Không lâu sau khi vụ bê bối lắng xuống, Jo Hyung Ki trở lại showbiz, tiếp tục đóng phim và xuất hiện ồ ạt ở các chương trình giải trí như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong 2 năm 1993-1994, nghệ sĩ tai tiếng đóng tận 10 bộ phim gồm cả truyền hình lẫn điện ảnh. Thậm chí, nam diễn viên Chuyện Tình Harvard còn thản nhiên nhận cả quảng cáo xe hơi vào năm 2003 dù trước đó từng lái xe ô tô tông chết người. Sở dĩ Jo Hyung Ki có thể ung dung như vậy là vì thời điểm tội ác của hắn diễn ra, Internet chưa phát triển và rất ít cơ quan báo chí và phương tiện truyền thông trực tuyến đưa tin về vụ án của Jo Hyung Ki.

Jo Hyung Ki ung dung hoạt động, kiếm tiền trong showbiz suốt 26 năm dù đã gây ra tội lỗi không thể tha thứ

Mãi đến năm 2017, tội ác gây tai nạn chết người rồi giấu xác của Jo Hyung Ki mới được nhiều người biết đến. Nam nghệ sĩ hứng cơn thịnh nộ, chỉ trích dữ dội từ công chúng. Trước sức ép dư luận, Jo Hyung Ki tuyên bố giải nghệ và sang Mỹ sống ẩn dật với khối tài sản kếch xù. Đến tháng 12/2024, Jo Hyung Ki lại mặt dày thông báo ông sẽ trở lại showbiz đóng phim. Tuy nhiên, tham vọng này của Jo Hyung Ki bị dội gáo nước lạnh khi các nhà sản xuất đều tẩy chay ông.

Sau khi tội ác năm nào bị phơi bày, Jo Hyung Ki bỏ sang Mỹ sống

Nguồn: KoreaBoo