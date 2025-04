Nóng: Nữ ca sĩ số 1 showbiz say rượu âu yếm đàn anh hơn 9 tuổi trên livestream, quản lý tức tốc can thiệp

Sáng 6/4, tờ Sports Chosun đưa tin "nữ hoàng Kpop" BoA và MC nổi tiếng Jun Hyun Moo vừa trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội xứ Hàn với nghi vấn hẹn hò. Tin đồn tình ái xuất phát từ loạt động thái đáng ngờ của BoA và Jun Hyun Moo trong 1 buổi phát sóng trực tiếp trên Instagram vào tối 5/4.

Ở buổi livestream này, "nữ hoàng Kpop" say rượu, gây xôn xao khi có nhiều cử chỉ âu yếm, tình tứ dành cho đàn anh hơn 9 tuổi. Trước ống kính, BoA công khai dựa vào vai nam MC sinh năm 1977 đầy tình cảm, còn thoải mái đụng chạm lên khuôn mặt đàng trai. Theo tờ Kbizoom, khi nhìn vào những tương tác giữa BoA và Jun Hyun Moo, nhiều khán giả không khỏi liên tưởng tới 1 cặp đôi đang yêu nhau. Từ đây, tin đồn tình ái của 2 nhân vật nổi tiếng đã lan nhanh và trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ củ sâm.

BoA dựa sát rạt vào Jun Hyun Moo đầy tình tứ. Nữ ca sĩ hạng A còn thoải mái động chạm lên khuôn mặt đối phương trong buổi lisvestream vào tối 5/4

Loạt tương tác thân mật của 2 nhân vật nổi tiếng trong buổi phát sóng trực tiếp mới đây đã khiến họ dính nghi vấn đang hẹn hò

Công chúng chờ đợi phản ứng của BoA - Jun Hyun Moo giữa nghi vấn yêu đương

Trong trạng thái ngà ngà say, BoA - Jun Hyun Moo còn nói nhiều chuyện vô nghĩa với nhau. Trên sóng livestream, nữ ca sĩ sinh năm 1986 phủ nhận chuyện mình đã uống say, nhưng không khó để nhận ra cô nói líu lưỡi. Đây là biểu hiện đặc trưng của người đang say.

Đáng chú ý, quản lý của Jun Hyun Moo đã liên tục gọi điện thoại tới chen ngang buổi livestream. BoA tò mò về cuộc gọi bất ngờ: "Ai cứ gọi cho anh thế?". Nam MC trả lời rằng đó là quản lý của anh, thậm chí còn đưa ra suy đoán: "Chắc chắn công ty lúc này đang rối tung cả lên rồi". Ký giả từ tờ Sports Chosun nhận định, quản lý đã gọi điện tới yêu cầu Jun Hyun Moo - BoA ngừng livestream. Đến nay, cả BoA lẫn nam MC họ Jun đều chưa có động thái phản hồi về nghi vấn hẹn hò gây xôn xao mạng xã hội mới đây.

BoA là nữ ca sĩ hàng đầu tại Hàn Quốc, trở nên nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt bản hit như Only One, My Name... Cô từng hẹn hò tài tử hạng A Joo Won trong giai đoạn từ năm 2016-2017. Trong khi đó, MC đình đám Jun Hyun Moo từng trải qua 2 mối tình với người mẫu danh tiếng Han Hye Jin và nữ MC xinh đẹp Lee Hye Sung.

BoA trải qua mối tình ngắn ngủ kéo dài khoảng 1 năm với tài tử Joo Won

Chân dài đình đám xứ Hàn Han Hye Jin...

... và MC Lee Hye Sung là 2 người phụ nữ từng bước qua đời Jun Hyun Moo

Nguồn: Kbizoom