Nữ ca sĩ số 1 showbiz bị cả MXH tấn công vì phát ngôn thô lỗ tấn công đồng nghiệp giữa lúc say rượu

Sáng 7/4, tờ Allkpop đưa tin, "nữ hoàng Kpop" BoA hiện trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội xứ Hàn sau khi có những phát ngôn chê bai đồng nghiệp ngay trên sóng livestream mới đây. Cụ thể, trong buổi phát sóng trực tiếp vào tối 5/4, MC nổi tiếng Jun Hyun Moo đã đọc 1 câu hỏi mà khán giả gửi tới anh: "Em nghe được 1 tin đồn trên mạng nói rằng anh đang hẹn hò với nữ diễn viên hài Park Na Rae. Có thật như vậy không ạ?". BoA khi đó đã ngà ngà say vội "cướp diễn đàn" của nam MC trước khi anh kịp trả lời câu hỏi từ khán giả: "Tôi không nghĩ 2 người họ hẹn hò đâu".

MC họ Jun tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng trước động thái của "nữ hoàng Kpop": "Ủa, em còn trả lời trước cả khi anh kịp nói nữa". BoA sau đó tiếp tục khẳng định: "Không thể nào có chuyện anh và chị ấy hẹn hò với nhau được". Jun Hyun Moo tiếp tục ngỡ ngàng tập 2: "Ơ tại sao lại như vậy? Vì em nghĩ Park Na Rae quá tốt để phải hẹn hò với anh à?". Tới lúc này, BoA khiến người xem sốc nặng khi thẳng thừng tuyên bố: "Không, là do anh quá tốt để phải hẹn hò với chị ấy thì có". Jun Hyun Moo vội vã xác nhận lại thông tin với đàn em: "BoA ơi, em chắc chứ? Chúng ta đang ở trên livestream đấy em". Đáp lại, nữ ca sĩ sinh năm 1986 chỉ trả lời 1 cách thờ ơ: "Chuyện đó cũng chẳng quan trọng đối với em". Tới lúc này, Jun Hyun Moo đã phải thốt lên 1 câu khi chứng kiến cách hành xử của đàn em: "Có vẻ em ấy hơi mất kiểm soát rồi".

BoA say xỉn, buông lời chê bai diễn viên hài Park Na Rae ngay trên livestream của MC Jun Hyun Moo

Công chúng chờ đợi phản ứng của Park Na Rae sau khi bất ngờ bị đàn em BoA chê bai trên livestream mới đây

Loạt phát ngôn mới đây ngay trên livestream đã khiến BoA hứng "cơn mưa gạch đá" từ khán giả xứ Hàn. Theo những netizen này, nữ ca sĩ đình đám đã tỏ thái độ xem thường, thiếu tôn trọng đối với tiền bối Park Na Rae ngay trên sóng trực tiếp.

Cộng đồng mạng thi nhau chỉ trích BoA sau màn lộ diện trên livestream mới đây: "Cô ấy quá vô duyên và thiếu tôn trọng Park Na Rae", "BoA đã đi quá giới hạn rồi. Rất nhiều người đang xem trực tiếp đấy", "Có thể thấy Jun Hyun Moo tỏ ra bối rối suốt cả buổi. Những gì BoA nói chả buồn cười chút nào", "Thật thô lỗ, BoA hồn nhiên nhắc đến Park Na Rae trong khi cô ấy còn không có ở đó nữa chứ", "Xin được thoát fan, tôi từng rất hâm mộ BoA", "Cô ấy cần xin lỗi Park Na Rae", "BoA thản nhiên nói ‘Anh và chị ấy không thể hẹn hò. Ngay cả khi bố mẹ Jun Hyun Moo có nói ra câu đó thì cũng sẽ hứng ‘gạch đá’ thôi, huống chi là người ngoài. Cô ấy nghĩ đây là thời đại nào vậy?", "Ngay cả trên mạng cũng chẳng có ai còn nói mấy câu kiểu ‘ai không xứng với ai’ nữa đâu. Vì sao BoA lại hành xử như vậy?"...

Trước đó, BoA đã chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội khi say rượu và có hàng loạt cử chỉ âu yếm dành cho MC Jun Hyun Moo hơn 9 tuổi ngay trên sóng trực tiếp. Giữa buổi livestream, quản lý còn liên tục gọi điện tới, nghi yêu cầu 2 nhân vật nổi tiếng ngừng ngay buổi phát sóng trực tiếp.

Loạt tương tác thân mật BoA dành cho Jun Hyun Moo trong buổi phát sóng trực tiếp mới đây đã khiến họ dính nghi vấn hẹn hò

BoA chính thức ra mắt làng giải trí khi vừa tròn 14 tuổi và nhanh chóng vươn lên hàng ngũ những nữ ca sĩ hàng đầu làng nhạc Kpop lúc bấy giờ. Tên tuổi của cô còn vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ Hàn Quốc nhờ loạt bản hit "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng âm nhạc như Only One, My Name...

BoA đã hoạt động nghệ thuật được hơn 20 năm, là 1 trong những nữ ca sĩ giàu nhất tại Hàn Quốc

Nguồn: Allkpop