Cả Hàn Quốc bàn tán về Park Bo Gum

Mới đây, diễn đàn Pann của Hàn Quốc đã bàn tán về xu hướng tính dục của Park Bo Gum. Theo người viết bài, những đoạn clip nói về chuyện nam diễn viên có cử chỉ "nữ tính hóa", cách nói chuyện giống những YouTuber thuộc cộng đồng LGBTQ+ xuất hiện rất nhiều. Chính vì vậy, nhiều người đặt nghi vấn Park Bo Gum cũng thuộc cộng đồng LGBTQ+.

Chủ đề này đã thu hút rất đông người đọc và thảo luận về xu hướng tính dục của nam diễn viên sinh năm 1993. Có người cho rằng Park Bo Gum thuộc cộng đồng LGBTQ+, nhưng nhiều người khác cho rằng Park Bo Gum chỉ là đơn thuần là "soft boy" mặt hoa da phấn, với tính cách dịu dàng, tinh tế và gần gũi. Ngoài ra, phần đông netizen cho rằng việc bàn tán về xu hướng tính dục của nam diễn viên là vô cùng kém duyên và khán giả chỉ nên tập trung vào các tác phẩm phim ảnh của anh mà thôi.

Thời gian gần đây, Park Bo Gum xuất hiện khác hẳn dáng vẻ đầy mạnh mẽ, nam tính trên phim. Nam diễn viên Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt dạo này cứ nhẹ nhàng, "hường phần" và trông điệu đà sao sao ở ngoài đời, khiến ai cũng ngạc nhiên. Và loạt khoảnh khắc Park Bo Gum lộ diện từ fanmeeting đến đường phố với dáng đi yểu điệu, uyển chuyển và liên tục có những cử chỉ nữ tính, dễ thương như "hoa hậu thân thiện", tiếp tục gây bàn tán.

Không chỉ vậy, diện mạo của Park Bo Gum cũng được nhận xét trông bóng bẩy, chải chuốt hơn trước rất nhiều. Nhìn vài những hình ảnh gần đây của Park Bo Gum, dân tình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thắc mắc tại sao nam diễn viên này lại thay đổi đến chóng mặt như vậy.

Park Bo Gum sinh năm 1993, có niềm đam mê lớn với âm nhạc từ nhỏ, anh biết chơi piano từ năm 5 tuổi và từng mơ ước trở thành ca sĩ - nhạc sĩ. Anh từng gửi các bản thu âm mình hát và chơi piano đến nhiều công ty giải trí lớn. Tuy nhiên, phần lớn các công ty lại nhận thấy tiềm năng diễn xuất ở anh. Cuối cùng, anh ký hợp đồng với SidusHQ – một công ty chủ yếu quản lý diễn viên, và sau đó được gợi ý chuyển hướng sang diễn xuất.

Anh ra mắt với vai trò diễn viên vào năm 2011 trong phim điện ảnh Blind. Những năm sau đó, Park Bo Gum đột phá tên tuổi với Reply 1988 và Mây Họa Ánh Trăng, giúp Park Bo Gum nhận được vô số giải thưởng và danh hiệu "Bạn trai quốc dân", "Hoàng tử cổ trang".

Park Bo Gum nổi tiếng với vẻ đẹp trai "chuẩn Hàn", nụ cười rạng rỡ, đôi mắt biết nói và phong thái thanh lịch. Anh luôn là gương mặt được săn đón của các tạp chí thời trang và thương hiệu lớ. Bên cạnh đó, Park Bo Gum được biết đến với tính cách khiêm tốn, lễ phép, tốt bụng và thân thiện. Anh thường được các đồng nghiệp và người hâm mộ khen ngợi về đạo đức nghề nghiệp và lối sống sạch. Anh cũng rất đa tài khi có thể chơi piano, guitar, và từng là thành viên đội bơi của trường.

