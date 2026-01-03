Mỹ nhân 3 lần lọt top người đẹp nhất thế giới trắng trợn “giật bồ” đàn chị ngọc nữ, ai nghe tên cũng ghét

Bảng xếp hạng Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố mỗi năm luôn là chủ đề hot được toàn cầu quan tâm. Tại showbiz Philippines có 1 mỹ nhân gen Z chỉ mới 22 tuổi, nhưng đã 3 lần vào top này và thậm chí từng vượt mặt rất nhiều người đẹp hàng đầu giới giải trí Á - Âu để nắm giữ vị trí No.1. Đó chính là nữ diễn viên Andrea Brillantes.

Lần đầu nhan sắc của Andrea Brillantes được chú ý là vào năm 2023, khi cô 20 tuổi. Thời điểm đó, người đẹp Philippines đứng thứ 16 trong Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Năm 2024, Andrea Brillantes gây chấn động khi vượt mặt thành viên đẹp nhất BLACKPINK Jisoo, Sydney Sweeney, ca sĩ thần tượng nhóm Momoland - Nancy... để trở thành cô gái đẹp nhất thế giới. Đến năm nay, Andrea Brillantes có rớt hạng, nhường vị trí số 1 cho Rosé (BLACKPINK), nhưng vẫn trụ vững trong top 10 với vị trí thứ 4.

Andrea Brillantes là mỹ nhân thế hệ mới, đẹp bậc nhất Philippines ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Instagram.

Andrea Brillantes sở hữu gương mặt với đường nét hoàn mỹ, đôi mắt to tròn, đôi môi dày gợi cảm. Nhan sắc của người đẹp 2K3 này được ví như AI tạo ra, trông không khác gì búp bê sống ngoài đời thực.

Không chỉ vậy, Andrea Brillantes còn có thân hình đồng hồ cát đầy nóng bỏng, số đo 3 vòng chuẩn chỉnh đến từng milimet. Với lợi thế sắc vóc trời ban, Andrea Brillantes thường xuyên "đốt mắt" người hâm mộ khi diện bikini, trang phục cắt xẻ táo bạo tôn triệt để đường cong cơ thể.

Andrea Brillantes sở hữu gương mặt đẹp như búp bê. Ảnh: Instagram.

Người đẹp 2K3 có đường cong cơ thể vô cùng nóng bỏng, gợi cảm đến "xịt máu mũi". Ảnh: Instagram.

Theo tờ Cosmopolitan, Andrea Brillantes từng là sao nhí hàng đầu Philippines. Cô vào showbiz từ năm 10 tuổi. Andrea Brillantes từng tham gia diễn xuất trong nhiều phim truyền hình giờ vàng. Vai diễn nổi bật nhất của cô là Marga Mondragon-Bartolome trong bộ phim tình cảm có tỷ suất người xem cao ngất ngưởng Kadenang Ginto. Hiện tại, người đẹp sinh năm 2003 là mỹ nhân Philippines được theo dõi nhiều nhất trên TikTok, có cát-xê quảng cáo đứng thứ năm tại quê nhà. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Andrea Brillantes còn lấn sân sang kinh doanh, thành lập thương hiệu mỹ phẩm cá nhân.

Andrea Brillantes là mỹ nhân gen Z được theo dõi nhiều nhất trên TikTok, có cát-xê quảng cáo đứng thứ năm tại showbiz quê nhà. Ảnh: Instagram.

Xinh đẹp, tài năng nhưng Andrea Brillantes vẫn nằm trong danh sách mỹ nữ bị khán giả Philippines ghét bỏ. Cuối năm 2023, cô gây phẫn nộ khắp châu Á khi bị lộ bằng chứng làm "tiểu tam", phá banh cuộc tình 11 năm của cặp “tiên đồng ngọc nữ” Daniel Padilla và Kathryn Bernardo.

Cộng đồng mạng đã soi ra bằng chứng Kathryn hủy theo dõi em gái kết nghĩa thân thiết Andrea sau khi thông tin cô chia tay bạn trai lâu năm lan truyền. Một số hình ảnh cho thấy Andrea Brillantes đi chơi riêng cùng Daniel Padilla trong thời gian còn yêu Kathryn Bernardo.

Đáng nói, Andrea Brillantes quen biết Daniel Padilla và Kathryn Bernardo từ khi cô còn là diễn viên nhí và được đàn chị ngọc nữ xem như em gái trong nhà. Sau khi vụ ngoại tình bị phanh phui, cư dân mạng không khỏi tiếc nuối cho 11 năm thanh xuân của Kathryn Bernardo, đồng thời bày tỏ sự xót xa với việc Kathryn Bernardo bị bạn trai và người em kết nghĩa phản bội.

Khán giả Philippines tẩy chay Andrea Brillantes và Daniel Padilla vì có hành vi ngoại tình trơ trẽn. Lùm xùm này khiến làm kẻ thứ 3 khiến hình tượng của Andrea Brillantes xấu đi trong mắt công chúng.

Andrea Brillantes phá hoại mối quan hệ của Daniel Padilla và Kathryn Bernardo. Cô lộ bằng chứng cướp bồ của người chị em kết nghĩa Kathryn. Ảnh: Instagram.