Mới đây, sao nam TVB 50 tuổi Huỳnh Hạo Nhiên đã gây xôn xao khi khoe hành trình chinh phục một đỉnh núi nổi tiếng ở Hong Kong dưới thời tiết chỉ có 5 độ C khiến dân tình trầm trồ thán phục. Thật khó mà tin được nam diễn viên này từng mắc phải căn bệnh lạ, suýt thì bị hoại tử toàn thân.

Trang QQ tiết lộ, năm 2014, tại phim trường Trương Bảo Tử, Huỳnh Hạo Nhiên đột ngột bị mất tiếng khi đang thực hiện một cảnh quay quan trọng. Nhân viên đoàn phim đã lập tức đưa anh đến bệnh viện để kiếm tra. Kết quả, Huỳnh Hạo Nhiên bị chẩn đoán mắc phải căn bệnh Behcet liên quan đến hệ thống miễn dịch. Tỉ lệ mắc bệnh ở khu vực châu Á chỉ có 1/10.000 và nam diễn viên đã bốc trúng "sít-rịt".

Huỳnh Hạo Nhiên kể lại, nửa năm trước khi xảy ra sự cố ở phim trường, anh đột ngột bị giảm 10kg, đôi mắt cũng thường xuyên bị nhiễm trùng, thị lực giảm sút. Thế nhưng lúc ấy, nam diễn viên cứ ngỡ là do quá mệt mỏi vì công việc nên chẳng mấy để tâm. Có thể nói, vụ mất tiếng này đã cứu cánh cho cuộc đời của Huỳnh Hạo Nhiên, bởi lẽ, bác sĩ tuyên bố, nếu chạy chữa chậm vài ngày, nam diễn viên khả năng sẽ bị suy kiệt khí quan.

Dù vậy, Huỳnh Hạo Nhiên vẫn phải tạm ngừng mọi hoạt động nghệ thuật suốt 1 năm trời, uống một lượng lớn thuốc steroid mỗi ngày và từng bị lở loét khoang miệng, suốt 7 ngày chẳng thể ăn uống gì. Người hâm mộ thì tiếc nuối thay cho nam diễn viên vì đành ngậm ngùi mất vai trong bộ phim Trương Bảo Tử giữa chừng (bộ phim này là quán quân rating năm đó của TVB), bỏ lỡ nhiều cơ hội phất lên trong sự nghiệp.

Huỳnh Hạo Nhiên là cái tên quen mặt với khán giả Việt, được biết đến và yêu thích qua những bộ phim đình đám như Nghĩa Hải Hào Tình, Pháp Chứng Tiên Phong 4, Giải Mã Nhân Tâm, Ván Bài Định Mệnh...

Nhìn vào những hình ảnh gần đây của Huỳnh Hạo Nhiên, ai mà tin được anh từng phải đối mặt với căn bệnh tử thần cực hiếm gặp.

Khổ đủ đường vì bệnh tật nhưng cũng may, Huỳnh Hạo Nhiên luôn có gia đình bên cạnh. Bà xã Mạc Gia Gia luôn hết lòng hết dạ vì Huỳnh Hạo Nhiên, thậm chí chẳng ngại nghỉ việc để chăm sóc cho anh. Có lẽ vì vậy nên tài tử TVB mới quyết tâm thay đổi thỏi quen sinh hoạt, cắt đứt chuỗi 18 năm hút thuốc, nói không với rượu và đi ngủ trước 10 giờ tối mỗi ngày. Anh cũng ăn uống một cách khoa học hơn, chạy marathon, đi xe đạp địa hình và duy trì lối sống lành mạnh suốt hơn chục năm qua.

Gia đình là động lực giúp Huỳnh Hạo Nhiên vượt qua bệnh tật.

Sau khi tái xuất showbiz, Huỳnh Hạo Nhiên vẫn được các nhà sản xuất tin tưởng chọn mặt gửi vàng nhờ diễn xuất chắc tay và visual đỉnh cao, thậm chí cát-xê của anh còn cao gấp 3 lần so với trước đây. Bản thân nam diễn viên không còn tham công tiếc việc như trước đây, chỉ nhận những bộ phim ghi hình ở Hong Kong (Trung Quốc) và có lịch trình hợp lý, từ chối tất cả những yêu cầu thức đêm quay phim.

Năm trước, một đoàn phim đại lục Trung Quốc đã trả cát-xê cực kỳ hậu hĩnh để mời Huỳnh Hạo Nhiên góp mặt với điều kiện cần phải "cắm cọc" ở đoàn phim 3 tháng để kịp tiến độ. Tuy nhiên, nam diễn viên Pháp Chứng Tiên Phong đã từ chối lời mời hấp dẫn này.

Giờ đây, Huỳnh Hạo Nhiên chỉ nhận 2 bộ phim mỗi năm và dành thời gian nhiều hơn cho gia đình cũng như bản thân.

Nguồn: QQ