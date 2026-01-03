Những ngày đầu năm mới, showbiz Việt chưa kịp "hạ nhiệt" sau loạt khoảnh khắc sum vầy đón Tết Dương lịch thì mạng xã hội đã rôm rả bởi một drama tình cảm mới. Nhân vật được gọi tên lần này là Jun Vũ - mỹ nhân từng có chuyện tình kéo dài nhiều năm với Hải Nam. Khi những ồn ào xoay quanh mối quan hệ cũ còn chưa ngã ngũ, Jun Vũ bất ngờ bị "réo tên" trong nghi vấn đã có tình mới.

Cụ thể, trên Threads mới đây lan truyền rầm rộ một bài đăng soi loạt ảnh của Jun Vũ và người mẫu Khoai Vũ. Người viết chỉ ra điểm trùng hợp trong phong cách ăn mặc, cách phối đồ "tone sur tone" khi cả hai xuất hiện tại các sự kiện, từ đó đặt nghi vấn Jun Vũ đang vướng tin đồn tình cảm mới. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo hàng loạt bình luận bàn tán.

Jun Vũ bất ngờ vướng nghi vấn hẹn hò với người mẫu Khoai Vũ. Ảnh: Threads

Sự việc càng khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đặt lên bàn cân mối quan hệ giữa Jun Vũ và Hải Nam. Trước đó, cặp đôi từng có quãng thời gian dài gắn bó, được xem là một trong những chuyện tình kín tiếng nhưng bền bỉ của Vbiz. Tuy nhiên thời gian gần đây, cả hai vướng nghi vấn trục trặc tình cảm.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng những hình ảnh được đem ra soi chiếu vẫn chưa đủ cơ sở để khẳng định Jun Vũ và Khoai Vũ có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp. Việc cùng diện trang phục tương đồng, chụp ảnh chung hoàn toàn có thể xuất phát từ các dự án hợp tác, sự kiện thời trang hay đơn giản là gu thẩm mỹ hợp nhau. Nhiều cư dân mạng cũng nhấn mạnh rằng, mối quan hệ giữa Jun Vũ và Hải Nam thực tế ra sao chỉ người trong cuộc mới rõ, còn mọi suy đoán ở thời điểm hiện tại vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn.

Drama tình ái mở bát đầu năm gọi tên bộ 3 Hải Nam - Jun Vũ - Khoai Vũ

Khoai Vũ sinh năm 1997 được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên. Anh từng làm nam chính trong MV Có Một Người Như Thế. Khoai Vũ sở hữu một gương mặt điển trai, nam tính cùng thân hình lý tưởng. Với lợi thế gương mặt điển trai, cuốn hút và thân hình chuẩn mẫu, Khoai Vũ đã ghi tên mình vào một số cuộc thi nhan sắc, từng gây chú ý ở The Next Gentleman 2024.

Khoai Vũ sở hữu chiều cao khủng và thân hình lý tưởng, được nhiều NTK lựa chọn trong các bộ sưu tập thời trang

Jun Vũ - Hải Nam gần đây lại liên tục dính nghi vấn rạn nứt. Mọi chuyện bắt đầu khi netizen soi ra cả hai gần như không còn tương tác qua lại trên mạng xã hội như trước. Drama càng bùng lên khi trong Anh trai say hi, Hải Nam bất ngờ nhắc đến chuyện rạn nứt tình cảm ngay trên sóng. Chi tiết này khiến dân mạng lập tức đặt dấu hỏi lớn về tình trạng hiện tại với Jun Vũ, đồng thời đẩy loạt đồn đoán rạn nứt lên cao trào.

Giữa lúc tin đồn rạn nứt chưa kịp lắng xuống, mạng xã hội lại lan truyền thông tin cho rằng Jun Vũ lăng nhăng và thậm chí bị bắt gian tại trận. Ngay dưới bài đăng này, Hải Nam đã lập tức xuất hiện, phủ nhận hoàn toàn câu chuyện.

Đến ngày 10/12, Jun Vũ trực tiếp đối chất với người tung tin và nhận được lời xin lỗi. Nữ diễn viên cho biết mọi thứ xuất phát từ hiểu lầm, đồng thời nhấn mạnh việc lan truyền thông tin chưa kiểm chứng có thể gây tổn hại nặng nề đến người trong cuộc.

Không lâu sau, Hải Nam cũng chính thức lên tiếng về loạt đồn đoán liên quan đến mối quan hệ của cả hai. Anh cho biết bản thân muốn làm rõ sự việc để bảo vệ Jun Vũ, bởi những tin đồn vô căn cứ này đang khiến tinh thần và danh dự của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. "Nam biết Jun lâu rồi và hiểu tính cô ấy rất đàng hoàng, nhạy cảm. Mong mọi người đừng nhìn sự việc theo hướng tiêu cực và hãy bảo vệ Jun khi thấy bình luận không đúng. Nam cũng xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến Jun", anh chia sẻ.

Nghi vấn rạn nứt tình cảm với Jun Vũ dấy lên từ bài hát mà Hải Nam trình diễn trong Anh Trai Say Hi