Duy Khánh gặp biến

Mới đây, mạng xã hội liên tục réo tên Duy Khánh sau một khoảnh khắc được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Theo đó, trên sân khấu fanmeeting, Duy Khánh được Hoàng Trung hôn má và trao cái ôm ngọt ngào. Từ một khoảnh khắc tưởng chừng mang tính giải trí, câu chuyện nhanh chóng bị đẩy đi xa, kéo theo loạt suy đoán về việc Duy Khánh công khai người yêu, đồng thời trở thành tâm điểm của nhiều tranh cãi trái chiều.

Theo các đoạn clip và hình ảnh được chia sẻ, Hoàng Trung tiến đến hôn Duy Khánh trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả và các khách mời. Từ đây, nhiều tài khoản mạng xã hội bắt đầu "soi" lại mối quan hệ giữa Duy Khánh và Hoàng Trung, đào lại những tương tác trước đó, đặt nghi vấn cả hai có mối quan hệ tình cảm và cho rằng đây là màn công khai ngay trên sân khấu. Không ít bình luận tiêu cực, thậm chí mang tính miệt thị, đã nhắm thẳng vào Duy Khánh, khiến câu chuyện dần chuyển hướng theo chiều hướng căng thẳng.

Khoảnh khắc Hoàng Trung hôn má Duy Khánh trên sân khấu. Ảnh: Tổng hợp

Tuy nhiên, khi tranh cãi nổ ra ngày càng gay gắt, nhiều khán giả đã lên tiếng bênh vực Duy Khánh và làm rõ bối cảnh sự việc. Theo những người có mặt tại fanmeeting, khoảnh khắc Hoàng Trung hôn Duy Khánh thực chất chỉ là một "hình phạt" trong trò chơi trên sân khấu. Không riêng Hoàng Trung, nhiều khách mời khác như Rhymastic, Neko Lê, Ngọc Thanh Tâm, Huỳnh Lập,… cũng từng có những cử chỉ tương tự với Duy Khánh trong không khí vui vẻ, mang tính tương tác chứ không phải hành động thể hiện tình cảm yêu đương.

Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng khoảnh khắc Hoàng Trung hôn Duy Khánh đã được tách khỏi toàn bộ bối cảnh fanmeeting để dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực. Việc chỉ lan truyền một khoảnh khắc đơn lẻ, không đầy đủ thông tin, vô tình biến một tình huống giải trí thành đề tài công kích cá nhân. Một bộ phận khán giả cho rằng, khi tiếp nhận các câu chuyện trên mạng xã hội, cần nhìn nhận ở nhiều góc độ thay vì vội vàng kết luận hay "ném đá" dựa trên suy đoán.

Duy Khánh được dàn khách mời hôn sau một trò chơi. Ảnh: Tổng hợp

Một số ý kiến cũng chỉ ra rằng, việc khoảnh khắc này gây tranh cãi phần nào xuất phát từ sự thân thiết vốn có giữa Hoàng Trung và Duy Khánh trước đó. Cộng thêm chi tiết Hoàng Trung hôn má Duy Khánh khá ngọt ngào, khác với những cử chỉ như hôn trán, hôn tay hay hôn đầu mà các khách mời khác dành cho nam diễn viên, hình ảnh này càng dễ bị nhìn nhận theo chiều hướng khác. Khi được tách ra khỏi toàn bộ bối cảnh fanmeeting, khoảnh khắc ấy nhanh chóng bị diễn giải theo hướng nghiêm trọng hơn thực tế.

Chính vì vậy, bên cạnh những ý kiến bênh vực, cũng xuất hiện luồng quan điểm trung lập cho rằng Duy Khánh nên sớm có động thái lên tiếng hoặc làm rõ để tránh câu chuyện tiếp tục bị đẩy đi xa. Trong bối cảnh mạng xã hội có khả năng khuếch đại từng chi tiết nhỏ, sự im lặng đôi khi lại trở thành "khoảng trống" khiến dư luận tự do suy diễn theo nhiều hướng khác nhau.

Một số bình luận của khán giả: - Đây là do chơi game thua mà, không lẽ từng người hôn là yêu hết từng ấy người sao. - Duy Khánh và Hoàng Trung là bạn thân mà trời. - Cái này đùa thôi chứ công khai gì. Viết caption với ảnh kiểu vậy tí lại một đống người vào miệt thị người ta. - Các bạn yêu nhau thì về nhà thể hiện. Các bạn có thể hiện cũng đừng đăng bài.