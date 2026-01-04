Ai giũa lại cái nết của 5 mỹ nhân này giùm: Đã trả lương rẻ mạt, còn đối xử với trợ lý như người hầu

Tại showbiz Trung Quốc, trợ lý nghệ sĩ được ví như nghề "nâng khăn sửa túi" cho người nổi tiếng. Nghe danh thì hào nhoáng, nhưng công việc này không hề như mơ. Theo tờ Sohu, các trợ lý luôn phải đến sớm hơn nghệ sĩ 2 tiếng, ngủ muộn hơn 2 tiếng. Họ được yêu cầu phải nghe điện thoại 24/24h và làm mọi việc nghệ sĩ yêu cầu.

Công việc vất vả và chịu nhiều sức ép, nhưng thu nhập của nghề trợ lý nghệ sĩ không cao, thậm chí bị đánh giá rẻ mạt. Lương của trợ lý chỉ bằng 1/10.000 nghệ sĩ. Những ngôi sao hạng A như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Đường Yên... cũng chỉ trả cho trợ lý riêng khoảng 6.500 NDT (hơn 24 triệu đồng)/tháng. Đây cũng là mức lương dành cho trợ lý cao nhất Cbiz. Tuy nhiên, không phải trợ lý nghệ sĩ nào cũng tìm được chủ tốt. Đa số nghệ sĩ Trung Quốc thường có thái độ hống hách, bắt bẻ hạch sách quá quắt và xem trợ lý của mình không khác gì người hầu vì cho rằng bản thân cao quý hơn. Những năm qua, có rất nhiều mỹ nhân Trung Quốc bị soi đối xử tệ, thiếu tôn trọng với trợ lý cá nhân. Netizen xứ Trung từng chỉ trích dữ dội, đòi giũa lại cái nết hành xử như mẹ thiên hạ của 5 người đẹp dưới đây sau khi xem cách họ cư xử với nhân viên.

Tân Chỉ Lôi

Ảnh hậu Tân Chỉ Lôi từng 1 lần dính phải scandal không nhỏ vì cách đối xử đầy tranh cãi với trợ lý. Hình ảnh người đẹp Hậu Cung Như Ý Truyện thản nhiên nhả thức ăn đang nhai trong miệng là món đậu hủ thối vào tay trợ lý sau khi bị rò rỉ, gây phẫn nộ lớn trong dư luận xứ tỷ dân. Cô bị không ít khán giả Trung Quốc chỉ trích vì có hành động kém duyên. Nhiều người thậm chí còn cho rằng nữ diễn viên bị mắc bệnh ngôi sao, đang nâng tầm giá trị bản thân lên quá mức. Trước làn sóng chê trách của dư luận, Tân Chỉ Lôi lên tiếng xin lỗi và cho biết sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc.

Tân Chỉ Lôi gây nóng mắt khi nhả thẳng thức ăn vào tay nhân viên. Ảnh: Sohu, Weibo.

Lưu Đào

Lưu Đào được mệnh danh là "cô vợ quốc dân", nhưng chưa bao giờ là "bà chủ quốc dân". Nữ diễn viên này từng nhận vô số gạch đá vì bắt trợ lý phục vụ tận răng từ đút uống nước, lau miệng đến chùi giày. Thậm chí, sau khi ăn xong, Lưu Đào còn bình thản súc miệng bằng nước rồi nhổ thẳng vào tay của trợ lý. Hành động này của mỹ nhân Thiên Long Bát Bộ khiến cô mất điểm trầm trọng trong mắt người hâm mộ.

Lưu Đào gây tranh cãi khi để trợ lý đút nước tận miệng, thậm chí còn nhổ nước súc miệng vào tay nhân viên. Ảnh: Weibo.

Ôn Bích Hà

"Đát Kỷ đẹp nhất lịch sử Cbiz" Ôn Bích Hà từng khiến khán giả nổi điên vì có hành vi coi thường người khác, đối xử với trợ lý như người hầu. Khi tham gia 1 sự kiện ngoài trời, dù thời tiết nắng gắt lên đến hơn 34 độ nhưng nữ diễn viên vẫn bắt trợ lý nữ quỳ gối xuống nền sân khấu để che ô cho mình. Khi cô tiến lên phía trước phát biểu hay nhận hoa quà kỷ niệm từ BTC, 1 nam trợ lý khác sẽ quỳ xuống cầm ô che nắng cho Ôn Bích Hà.

"Đát Kỷ" Ôn Bích Hà bắt trợ lý quỳ trên sân khấu cầm ô che nắng cho cô. Ảnh: Sohu.

Tần Lam

"Phú Sát Hoàng Hậu" Tần Lam từng có 1 thời bị công chúng tẩy chay diện rộng, lao đao danh tiếng vì bắt trợ lý quỳ rạp xuống đất cầm micro cho cô trả lời phỏng vấn. Cảnh tượng người trợ lý nữ mặc váy cúi gằm mặt, cầm micro giơ lên cao để nữ diễn viên phát biểu, gây ra làn sóng bất bình. Vụ việc khiến Tần Lam bị gán mác mắc bệnh ngôi sao, coi thường nhân viên. Đây cũng được xem là "vết nhơ lớn" trong sự nghiệp nghệ thuật của minh tinh này.

Tần Lam từng hứng vô số lời chê trách mắc bệnh ngôi sao khi để trợ lý nữ quỷ rạp dưới đất cầm micro cho cô phát biểu. Ảnh: Dongfanghao.

Scandal để trợ lý quỳ gối cầm micro là bê bối lớn nhất trong sự nghiệp Tần Lam, khiến cô điêu đứng một thời gian dài. Ảnh: Weibo.

Nghê Ni

Hình tượng nữ thần thanh lịch của Nghê Ni sụp đổ hoàn toàn sau khi khoảnh khắc cô tỏ thái độ chảnh choẹ, gương mặt "khó ở" với nhân viên bị bại lộ. Thời điểm đó, nữ diễn viên đang vô tư cắn hạt dưa thì có 1 nhân viên chạy tới, ngồi sụp xuống đất giúp người đẹp thay giày, 1 người khác lại giúp cô xách váy. Điều đáng nói, Nghê Ni lại chẳng mấy vui vẻ, thân thiện với những người đang "phục vụ" và hỗ trợ cho công việc của cô.

Dù đang được nhân viên phục vụ tận tình nhưng Nghê Ni vẫn có thái độ khó chịu, cau có và chảnh choẹ. Ảnh: Weibo.

Hình tượng nữ thần thanh lịch của tiểu hoa đán 8X hàng đầu Trung Quốc bị phá vỡ sau khi cô bị cho có thái độ kém thân thiện với các trợ lý bị tung lên mạng. Ảnh: Weibo

Nguồn: Sina, Sohu, Weibo