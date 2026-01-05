Sáng 5/1 (giờ Việt Nam), Timothée Chalamet và Kylie Jenner đã sánh đôi tham dự lễ trao giải Critics Choice Awards 2026. Nam diễn viên Call Me By Your Name diện suit kẻ sọc mang hơi hớm cổ điển, trong khi Kylie Jenner khoe trọn đường cong nóng bỏng trong chiếc váy đen bó sát cơ thể, tôn vòng 1 gợi cảm.

Tại Critics Choice Awards 2026, Timothée Chalamet đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc. Tài tử sinh năm 1995 không giấu được sự vui mừng khi nỗ lực đã được đền đáp. Đứng trên sân khấu phát biểu, Timothée Chalamet đã công khai nói lời yêu thương, cảm ơn bạn gái Kylie Jenner. "Cảm ơn em người yêu, người đồng hành suốt 3 năm qua của anh. Anh không thể làm được điều này (giành giải thưởng - PV) nếu không có em. Cảm ơn em từ tận đáy lòng. Anh yêu em", Timothée Chalamet nói. Camera nhanh chóng lia máy bắt trọn phản ứng của Kylie Jenner. Bên dưới khán đài, người đẹp này không giấu được sự xúc động, chấp tay, đôi mắt cô rưng rưng nghẹn ngào. Đáp lại tình cảm của bạn trai, Kylie Jenner cũng đã thốt lên: "Em yêu anh".

Timothée Chalamet khiến netizen phát sốt trước lời cảm ơn bạn gái Kylie Jenner công khai. (Nguồn: X)

Trước những lời yêu thương của người thương, Kylie Jenner xúc động, rưng rưng nghẹn ngào. Ảnh: X.

Ngay lập tức khoảnh khắc ngọt ngào này đã gây bão mạng xã hội toàn cầu, khiến người hâm mộ không khỏi "quắn quéo" trước tình cảm của 2 ngôi sao. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Timothée Chalamet công khai khoe "nóc nhà" trên sóng truyền hình. Một điều mà nam diễn viên chỉ làm với Kylie Jenner, chưa bao giờ làm với những người cũ của mình. Trên mạng xã hội, khán giả đã hối thúc Timothée Chalamet và Kylie Jenner cưới nhanh thôi.

Đôi trai tài - gái sắc Hollywood được fan kêu gào cưới nhanh thôi. Ảnh: Getty Images.

Giữa tháng 11/2025, có thông tin Kylie Jenner đã bị tài tử Timothée Chalamet (phim Call Me By Your Name) "đá" phũ phàng sau 2 năm hẹn hò, gây xôn xao dư luận. Kể từ đó, "nhất cử nhất động" của cặp sao được dư luận đặc biệt quan tâm. Thế nhưng, bất chấp sự phản đối và những ồn ào bên lề, Timothée Chalamet và Kylie Jenner vẫn bên nhau bền chặt trong suốt 3 năm qua. Timothée Chalamet và Kylie Jenner hẹn hò từ tháng 4/2023. Họ yêu nhau nghiêm túc và đã ra mắt gia đình đối phương. Lần đầu cặp đôi công khai chuyện tình cảm trước toàn thế giới là tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2024.

Thậm chí Kylie Jenner và tài tử Call Me By Your Name yêu nhau nghiêm túc đến độ đã ra mắt gia đình của đối phương. Nguồn tin thân cận cho biết nhìn qua thì tưởng cặp đôi trái ngược nhau, nhưng giữa họ có rất nhiều sự tương đồng. Không chỉ có gia đình Kardashian - Jenner, mà gia đình Chalamet cũng rất ủng hộ chuyện tình này. Nhiều người cho rằng đây chính là dấu hiệu cho một "đám cưới thế kỷ" sắp được diễn ra.

Chuyện tình của Timothée Chalamet - Kylie Jenner đã gây nhiều tranh cãi. Ảnh: TMZ.

Nguồn: Page Six, X