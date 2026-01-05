Huỳnh Tông Trạch khóc nức nở

Tối 4/1, tại Lễ trao giải TVB lần thứ 58, nam diễn viên Huỳnh Tông Trạch trở thành tâm điểm chú ý khi giành giải Nam chính xuất sắc nhất với bộ phim Nữ hoàng tin tức 2, đánh dấu lần đầu anh lên ngôi Thị đế TVB sau 10 lần được đề cử. Quá xúc động, Huỳnh Tông Trạch đã bật khóc nức nở.

Trước đó, Huỳnh Tông Trạch còn nhận được giải Nam diễn viên xuất sắc nhất khu vực Vịnh Lớn (Quảng Đông, Hong Kong, Macao), vì vậy ngôi sao phim Nữ hoàng tin tức đã cảm thấy lo lắng, trên bục nhận giải, anh thừa nhận: "Vì tôi đã thắng Thị đế ở khu vực Vịnh Lớn, nên tôi đã lo lắng mình sẽ trượt giải này". Như vậy, với vai diễn Cổ Triệu Hoa - nhân vật đặt lợi ích lên trên hết - anh giành được hai giải thị đế.

Huỳnh Tông Trạch hạnh phúc khi giành giải Thị đế TVB sau 28 năm nỗ lực.

Nam diễn viên không giấu nổi sự xúc động trên sân khấu.

Các đồng nghiệp cũng dành nhiều lời chúc mừng cho Huỳnh Tông Trạch: "Anh ấy đã kiên trì suốt 28 năm vì đam mê. Những giọt nước mắt của anh ấy là hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ nền công nghiệp này". Huỳnh Tông Trạch cũng gửi lời cảm ơn đồng nghiệp, cộng sự, tiền bối, khán giả vì đã đồng hành, hỗ trợ anh trong suốt quãng thời gian dài.

Huỳnh Tông Trạch (Bosco) gia nhập giới giải trí từ năm 1998, nam diễn viên từng tham gia các tác phẩm như Bao la vùng trời, Mẹ chồng khó tính của tôi, Cạm bẫy, Tiềm hành truy kích, Bảo vệ nhân chứng, Liêm chính truy kích ... nhưng nhiều lần lỡ hẹn với danh hiệu Thị đế TVB.

Niềm vui của Huỳnh Tông Trạch khi giành song thị đế trong một đêm.

Bên cạnh Huỳnh Tông Trạch, Xa Thi Mạn cũng đi vào lịch sử khi có lần thứ 4 chiến thắng ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất của TVB với bộ phim Nữ hoàng tin tức 2 . Ngoài ra, cô còn giành thêm các danh hiệu Nữ diễn viên TVB được yêu thích nhất khu vực Vịnh Lớn và Nữ diễn viên được yêu thích nhất khu vực Bắc Mỹ.

Bộ phim Nữ hoàng tin tức 2 là tác phẩm thắng lớn nhất Lễ trao giải TVB lần thứ 58 với 9 giải thưởng trong đó có Phim truyền hình xuất sắc nhất, Nam/ Nữ phụ xuất sắc, Âm nhạc, sức ảnh hưởng vượt biên giới, Độ yêu thích của khán giả đại chúng...