Dân mạng đòi "giải cứu Pháo...!"

Những ngày gần đây, câu chuyện tình cảm của Pháo tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Cụ thể, nữ rapper lại bị bắt gặp xuất hiện thân mật bên Richie D. ICY, khiến nghi vấn cả hai đang hẹn hò bùng lên. Không còn là những chi tiết trùng hợp mơ hồ, lần này cả hai bị ghi lại khoảnh khắc ngồi đối diện, trò chuyện khá gần gũi tại một địa điểm ăn uống, đủ để netizen đặt dấu hỏi về mối quan hệ khác thường.

Rapper lại bị bắt gặp xuất hiện thân mật bên Richie D. ICY (ảnh:MXH)

Cùng với hình ảnh đời thường, cư dân mạng còn tiếp tục đào lại những động thái cũ trên mạng xã hội của Richie D. ICY, cho rằng nam rapper có phong cách sống đào hoa, từng để lộ dấu hiệu tương tác với nhiều cô gái khác nhau. Từ đó, không ít bình luận xuất hiện với lời kêu gọi "giải cứu Pháo". Một bộ phận netizen bày tỏ lo lắng, sợ rằng nữ rapper sẽ lặp lại những tổn thương trong chuyện tình cảm từng được cô nhắc đến trước đây, cho rằng Pháo xứng đáng với một mối quan hệ an toàn và lành mạnh hơn.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, cũng có không ít ý kiến cho rằng phản ứng của cộng đồng đang đi quá xa. Nhiều người nhấn mạnh rằng, đến thời điểm hiện tại, Pháo và Richie D. ICY chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ, mọi thông tin vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán dựa trên hình ảnh và lời truyền miệng. Việc gán ghép, đánh giá tính cách hay đời sống tình cảm của một nghệ sĩ chỉ qua vài khoảnh khắc bị bắt gặp là thiếu công bằng, thậm chí xâm phạm quyền riêng tư.

Trước đó, cả hai đã bị "tóm dính" hẹn hò riêng tư (ảnh: MXH)

Netizen lo lắng cho Pháo khi "bạn trai tin đồn" bị đào quá khứ, xuất hiện nhiều bài tố đào hoa (ảnh: FBNV)

Pháo tên thật Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003, nổi tiếng nhờ bản hit Hai Phút Hơn. Pháo bén duyên với rap từ năm 2018 nhưng đến khi tham gia chương trình King Of Rap mới được biết đến nhiều hơn. Với chất giọng đặc biệt, ngôn từ ấn tượng, Pháo cho ra đời hàng loạt ca khúc hit như: Một Ngày Chẳng Nắng, Trúc Xinh, Sợ Quá Cơ... Tháng 3/2025, lùm xùm tình cảm giữa Pháo - Ngọc Kem - ViruSs được bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội. Trên sóng livestream, nữ rapper sinh năm 2003 trực tiếp đối chất với ViruSs về chuyện tình cảm, tố anh ngoại tình.

Pháo từng dính vào ồn ào tình ái với ViruSs (ảnh: FBNV)

Richie D. ICY tên thật Dương Minh Đức Anh, sinh năm 1996, là nam rapper trẻ người Việt sống tại Melbourne (Úc). Trước khi tham gia chương trình Rap Việt mùa 3, anh từng là một lập trình viên. Richie D. ICY nổi lên từ bản hit Rolling - ca khúc này tạo nên tiếng vang lớn trong giới Underground Việt Nam. Richie D. ICY sở hữu phong cách âm nhạc catchy, dễ gây nghiện. Tại Rap Việt mùa 3, Richie D. ICY vào đội của Andree.