Ít ai biết nam thần nhìn tưởng thiếu gia tài phiệt lại từng chạy taxi kiếm sống

Mới đây, nam diễn viên Ahn Bo Hyun đã xuất hiện trên chương trình trò chuyện nổi tiếng Salon Drip. Trong tập này, "tình cũ Jisoo" đã hé lộ về quá khứ nghèo khó trước khi thành công. Dù có ngoại hình cao lớn điển trai chuẩn công tử nhà giàu nhưng thực tế Ahn Bo Hyun đã từng phải làm tài xế taxi riêng để kiếm sống.

Nam diễn viên sinh năm 1988 chia sẻ rằng trong quãng thời gian này, 1 khách hàng đã trở thành bạn bè thân thiết của anh. Khi đó, Ahn Bo Hyun nhận được cuộc gọi đặt xe từ 1 hành khách say rượu. Anh phải vào thẳng quán để đón khách vì khách không chịu ra ngoài. Nhưng tại đây, khách đã mời "tình cũ Jisoo" ngồi xuống cùng ăn thịt nướng và trò chuyện.

Vị khách này tỏ ra vô cùng xúc động sau khi biết về hoàn cảnh của anh. “Anh ấy nói anh ấy rất ngạc nhiên, kiểu như, ‘Thật sự có những người sống nghiêm túc đến thế sao?'. Thật lòng mà nói, tôi cứ ngỡ mình trúng số độc đắc" - nam diễn viên nhớ lại với nụ cười. Vì vị khách say xỉn nặng nên Ahn Bo Hyun đã đưa người này về nhà an toàn sau đó.

Ahn Bo Hyun kể chuyện từng đi làm tài xế taxi trước khi nổi tiếng. Ảnh: Kbizoom

Điều khiến cuộc gặp gỡ trở nên đặc biệt hơn nữa chính là những gì xảy ra tiếp theo. Ngày hôm sau, khách hàng này liên lạc lại với Ahn Bo Hyun trước. Họ trò chuyện qua điện thoại và đã trở thành bạn bè thân thiết. Đến nay, họ vẫn giữ liên lạc và thậm chí người bạn này còn đến dự các buổi ra mắt phim của Ahn Bo Hyun. Người bạn này chỉ hơn nam diễn viên 7 tuổi nên rất hợp nhau. Điều này khiến MC và các vị khách mời ở trường quay rất ngạc nhiên.

Nhìn lại quãng thời gian đã qua, Ahn Bo Hyun cho rằng thành công của mình là nhờ những người đã luôn ủng hộ anh. "Tôi nghĩ mình đã may mắn có được những mối quan hệ tốt đẹp. Đó là lý do tôi có thể tiến xa đến vậy" - anh chân thành nói.

Giờ đây, Ahn Bo Hyun đã ổn định tài chính và có cơ hội để đền đáp lại những người từng giúp đỡ anh đi qua thời điểm gian khó. Lời thú nhận chân thành của Ahn Bo Hyun đã chạm đến trái tim người xem, làm nổi bật tính cách giản dị và sự trân trọng của anh đối với những mối quan hệ được hình thành trong những thời điểm khó khăn.

Ahn Bo Hyun cùng vị khách năm nào vẫn là bạn bè thân thiết. Ảnh: Kbizoom

Ahn Bo Hyun sinh năm 1988, là một trong những nam diễn viên có sự nghiệp thăng tiến vững chắc và ấn tượng nhất của màn ảnh Hàn Quốc hiện nay. Với chiều cao lý tưởng 1m87, gương mặt nam tính và xuất thân là một vận động viên boxing chuyên nghiệp, anh mang đến một làn gió mới – mạnh mẽ, gai góc nhưng cũng không kém phần ngọt ngào – cho các vai diễn của mình.

Sự nghiệp của Ahn Bo Hyun không trải đầy hoa hồng mà là kết quả của sự kiên trì bền bỉ. Anh từng đóng nhiều vai phụ trong các phim đình đám như Hậu duệ mặt trời hay Her Private Life. Thời điểm đó, dù đóng phim nhưng anh vẫn phải làm thêm nhiều công việc chân tay như bốc vác, giao báo để trang trải cuộc sống.

Đến năm 2020, vai diễn phản diện Jang Geun Won trong Itaewon Class đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. Diễn xuất xuất sắc đến mức "đáng ghét" của Ahn Bo Hyun đã giúp anh nhận được vô số lời khen ngợi từ giới chuyên môn và công chúng. Sau Itaewon Class, anh liên tục biến hóa qua nhiều hình tượng: chàng cảnh sát phong trần trong My Name, giám đốc ấm áp trong Yumi's Cells, hay công tố viên quân đội mạnh mẽ trong Military Prosecutor Doberman. Gần đây nhất, vai diễn thiếu gia cảnh sát trong Flex X Cop tiếp tục củng cố vị thế nam chính hàng đầu của anh.

Ahn Bo Hyun sở hữu nhiều vai diễn ấn tượng. Ảnh: Elle

Ahn Bo Hyun từng thu hút sự chú ý cực lớn của truyền thông toàn cầu khi xác nhận hẹn hò với Jisoo (BLACKPINK) vào tháng 8/2023. Tuy nhiên, cặp đôi đã xác nhận chia tay chỉ sau 2 tháng công khai do lịch trình bận rộn. Kể từ đó, anh trở lại lối sống kín tiếng và tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp.

Qua chương trình I Live Alone, khán giả yêu mến anh bởi tính cách giản dị, tháo vát. Anh là một người đam mê cắm trại (camping), đạp xe và có khả năng tự sửa chữa đồ đạc trong nhà cực giỏi. Dù nổi tiếng, anh vẫn giữ thói quen sống tiết kiệm và chân thành. Ahn Bo Hyun còn nổi tiếng với thân hình "tượng tạc" nhờ nền tảng là vận động viên boxing và việc duy trì chế độ tập luyện khắt khe.

Nam diễn viên và Jisoo có cuộc tình ngắn ngủi. Ảnh: Dispatch

Nguồn: Kbizoom