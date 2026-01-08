Mới đây, mạng xã hội Kpop trước một bức ảnh đời thường được nam idol Donghwa (KickFlip) đăng tải. Trong ảnh, nam idol cầm trên tay một chai nước ngọt. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên lại là cẳng tay quá gầy, gần như chỉ còn “da bọc xương”, gân tay và xương cổ tay lộ rõ đến mức gây ám ảnh.

Ngay sau khi được chia sẻ, bức ảnh nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn và mạng xã hội Hàn Quốc. Hàng ngàn bình luận bày tỏ sự lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Donghwa. Nhiều fan cho rằng cánh tay của nam idol gầy đến mức bất thường, cho thấy tình trạng sức khỏe bất ổn.

Một số ý kiến đặt câu hỏi liệu Donghwa có đang phải ép cân quá mức để duy trì hình ảnh trước công chúng hay không. “Nhìn mà xót xa”, “Idol ăn uống thế nào mà gầy đến vậy?”, “Công ty có thực sự quan tâm đến sức khỏe nghệ sĩ?” – những bình luận tương tự xuất hiện dày đặc, cho thấy mức độ hoang mang của người hâm mộ.

Ảnh: Koreaboo

Cánh tay của Donghwa gây lo ngại. Ảnh: Koreaboo

Trên thực tế, idol tân binh nhà JYP Entertainment không phải trường hợp hiếm. Trong nhiều năm qua, Kpop liên tục chứng kiến những hình ảnh idol nam lẫn nữ sở hữu thân hình gầy đến báo động. Chuẩn mực “mình dây”, “tay chân thon gọn”, “gương mặt nhỏ” dần trở thành thước đo cái đẹp, vô hình trung tạo nên áp lực nặng nề cho nghệ sĩ trẻ.

Từ bức ảnh cầm chai nước ngọt của Donghwa, câu chuyện không còn dừng lại ở ngoại hình của một cá nhân. Nó phản ánh nỗi lo dai dẳng trong Kpop: khi cân nặng và số đo trở thành áp lực sống còn với idol. Việc ép cân, ăn kiêng cực đoan có thể mang lại hình ảnh “đẹp” trên sân khấu, nhưng cái giá phải trả đôi khi là sức khỏe thể chất lẫn tinh thần lâu dài.

Với lịch tập luyện cường độ cao, lịch trình biểu diễn, ghi hình dày đặc và chế độ ăn uống bị kiểm soát nghiêm ngặt, không ít idol phải đánh đổi sức khỏe để giữ vóc dáng. Việc Donghwa lộ cánh tay gầy trơ xương vì thế được xem như giọt nước tràn ly, làm dấy lên làn sóng lo ngại về vấn nạn ép cân trong ngành công nghiệp thần tượng.

Fan lo ngại cho sức khỏe của Donghwa. Ảnh: Koreaboo

Phần lớn người hâm mộ không công kích hay chế giễu ngoại hình Donghwa. Ngược lại, họ bày tỏ sự quan tâm, thậm chí kêu gọi nam ca sĩ nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ hơn. Nhiều fan cũng gửi thông điệp đến công ty quản lý JYP Entertainment, mong phía sau ánh đèn sân khấu, sức khỏe nghệ sĩ sẽ được đặt lên trên các tiêu chuẩn hình thể khắc nghiệt. Đối với fan Kpop hiện nay, một idol khỏe mạnh, tinh thần ổn định quan trọng hơn việc duy trì thân hình gầy đến mức báo động.

Donghwa sinh năm 2006, là thành viên của nhóm nhạc nam tân binh KickFlip. Anh gây ấn tượng với ngoại hình sáng, thần thái cuốn hút và khả năng trình diễn. KickFlip là nhóm nhạc nam thế hệ mới của Kpop, đến từ "ông lớn" JYP Entertainment và chỉ mới ra mắt vào năm 2025. Nhóm nhạc 7 thành viên theo đuổi phong cách trẻ trung, năng động và giàu năng lượng. Nhóm đang từng bước xây dựng chỗ đứng nhờ hình ảnh đồng đều, âm nhạc dễ tiếp cận và lượng fan quốc tế tăng nhanh sau mỗi lần xuất hiện.

Donghwa là mảnh ghép tài năng của KickFlip. Ảnh: Koreaboo