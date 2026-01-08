Hyomin (T-ara) và chồng đại gia sắp đường ai nấy đi sau 8 tháng cưới, mẹ nữ ca sĩ sốc toàn tập

Sáng 8/1, tờ TVReport đưa tin, Hyomin (T-ara) vừa dính tin rạn nứt, sắp toang với ông xã gia thế khủng chỉ sau 8 tháng kết hôn, khiến cả mạng xã hội loạn cào cào.

Nghi vấn xuất hiện rầm rộ sau khi 1 bài báo đề cập tới việc nữ ca sĩ đi Úc du lịch 1 mình mà không có chồng ở cạnh bên. Từ đây, truyền thông cùng khán giả đặt ra nghi vấn Hyomin rạn nứt với giám đốc Kim Hyun Seung và hôn nhân 2 người họ đang đứng trên bờ vực đổ vỡ. Ngay sau khi tin tức lan ra, mẹ Hyomin đã hốt hoảng gọi điện cho nữ idol để kiểm tra gấp tình hình.

Hyomin bất ngờ dính tin sắp toang với ông xã giám đốc, khiến mẹ cô phát hoảng. Ảnh: TVReport

1 bài báo tiết lộ, Hyomin tới Úc du lịch 1 mình mà không có chồng ở cạnh bên. Ảnh: TVReport

Ngay giữa lúc "dầu sôi lửa bỏng", Hyomin đã chính thức lên tiếng bằng 1 thông báo ngắn gọn trên trang cá nhân: "Tôi chưa bao giờ nói rằng đã đi du lịch 1 mình nhé. Mẹ tôi đang gọi điện hỏi thăm tình hình đây này". Qua đó, nữ thần tượng sinh năm 1989 ngầm xác nhận cô ra nước ngoài cùng người thân, nhưng không tiết lộ rõ danh tính nhân vật này. Qua loạt hình Hyomin xuất hiện rạng rỡ hạnh phúc trong chuyến du lịch tới Úc mới đây, công chúng suy đoán rằng người cầm máy chụp ảnh cho nữ ca sĩ không ai khác chính là chồng cô.

Nhiều khán giả nhận định, ông xã đã cầm máy chụp ảnh cho Hyomin trong chuyến du lịch mới đây. Ảnh: Instagram nhân vật

Hôn lễ của Hyomin và giám đốc điều hành Kim Hyun Seung đã được tổ chức tại khách sạn cao cấp The Shilla, Seoul, Hàn Quốc vào hôm 6/4 năm ngoái. Trong đám cưới, cô dâu Hyomin tỏa sáng nhờ vẻ xinh đẹp rạng rỡ, lộng lẫy tựa công chúa trong chiếc váy cưới cầu kỳ. Cô hạnh phúc khoác tay bố bước vào lễ đường, xúc động trong giây phút nói lời thề nguyện với chồng. Đám cưới đã quy tụ hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như Yuri (SNSD), Lee Dong Wook, Daesung (BIGBANG), Im Si Wan, Gummy... và đặc biệt không thể thiếu các thành viên T-ara.

Theo tờ Financial News cho hay, chồng Hyomin đã tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Công nghiệp tại ngôi trường danh giá nhất Hàn Quốc - Đại học Quốc gia Seoul. Hiện Kim Hyun Seung đang đảm nhận chức vụ giám đốc điều hành tại văn phòng của Bain Capital Hàn Quốc. Được biết, Bain Capital chính là quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới. Ký giả của tờ Financial News cho biết thêm, ông xã Hyomin là nhân vật chủ chốt tại Bain Capital Hàn Quốc, đảm nhận vai trò giám sát các giao dịch lớn và quản lý các danh mục đầu tư của công ty. Trong ngành ngân hàng đầu tư, Kim Hyun Seung được công nhận là nhân tài xuất chúng, vừa có phẩm chất đạo đức tốt lại vừa có năng lực nổi trội.

Hyomin và giám đốc điều hành Kim Hyun Seung chính thức về chung 1 nhà sau hôn lễ cổ tích hồi tháng 4 năm ngoái. Ảnh: Naver

Hyomin tên thật là Park Sun Young, sinh năm 1989, là ca sĩ kiêm diễn viên được yêu thích của làn sóng Hallyu. Cô chính thức ra mắt cùng nhóm nhạc T-ara khi vừa tròn 20 tuổi. Thời hoàng kim, nhóm gây sốt trên toàn châu Á với loạt hit như Roly Poly, Cry Cry, Bo Peep Bo Peep, Lovey Dovey, Day By Day,... Bên cạnh ca hát, Hyomin còn tham gia diễn xuất ở các phim như Giant,The Thousandth Man, Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly,...

Hyomin cùng T-ara gặt hái được nhiều thành tích "vô tiền khoáng hậu" trên mặt trận âm nhạc. Ảnh: Naver

Hyomin ghi dấu ấn đậm nét ở bộ phim gây sốt 1 thời Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly. Ảnh: Nate

