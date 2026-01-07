SOOBIN được đánh giá là một trong những nghệ sĩ có quá trình hoạt động nghệ thuật bền bỉ và nhất quán tại Vpop. Từ hình ảnh ca sĩ trẻ bước ra từ underground, anh từng bước khẳng định vị thế bằng tư duy âm nhạc nghiêm túc, khả năng biến hóa đa dạng và tinh thần không ngừng làm mới bản thân.

Tại WeChoice 2024, SOOBIN đã trở thành cái tên gây chú ý đặc biệt khi thiết lập kỷ lục lượt bình chọn cao nhất trong lịch sử giải thưởng. Cụ thể trong đêm gala diễn ra tại Trung tâm triển lãm SECC (TP.HCM), nam ca sĩ sinh năm 1992 đã xuất sắc giành tới 6 chiếc cúp chiến thắng.

Theo đó, SOOBIN đã giành được các giải thưởng Nhân vật truyền cảm hứng, BFF - Best Fandom Forever cho FC Kingdom, E.P/Album của năm thuộc về Album Bật Nó Lên, Ca sĩ/Rapper có hoạt động đột phá, Màn trình diễn bùng nổ với ca khúc Trống Cơm cùng các nghệ sĩ Tự Long, Cường Seven và trở thành một trong những nhân tố góp phần tạo nên Show giải trí của năm với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

SOOBIN được xướng tên giành 6 chiếc cúp tại gala WeChoice Awards 2024. Ảnh: WeChoice Awards

Tại mùa giải WeChoice Awards 2024, SOOBIN thiết lập kỷ lục chưa từng có. Ảnh: WeChoice Awards

Ngay khi cổng bình chọn vừa được mở, SOOBIN đã nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu tại nhiều hạng mục được đề cử. Đặc biệt, nam ca sĩ còn lập nên cột mốc chưa từng có khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử WeChoice Awards lần lượt chạm mốc 2 triệu, 3 triệu và cán mốc 4 triệu lượt bình chọn. Thành tích này không chỉ phản ánh sức hút mạnh mẽ của nam ca sĩ mà còn cho thấy sự ủng hộ bền bỉ và đông đảo từ cộng đồng người hâm mộ.

Tại Gala WeChoice Awards 2024, SOOBIN chia sẻ: "Trong sự nghiệp âm nhạc của SOOBIN, đây là lần đầu tiên trong vòng 1 năm, SOOBIN được nhận rất nhiều giải thưởng. Từ đầu năm đến giờ SOOBIN không nhớ làm bao nhiêu sản phẩm. Nhưng điều khiến mình tự hào đó là mình mang được bản sắc dân tộc Việt Nam đến rất nhiều khán giả được thưởng thức. SOOBIN muốn tri ân tổ đội SpaceSpeakers.

Mình ở cạnh họ trong vòng 14 năm và được lớn lên rất nhiều. Nếu như không có họ sẽ không có SOOBIN ngày hôm nay. SOOBIN muốn gửi lời cảm ơn đến chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. SOOBIN được bộc lộ những điều mà có lẽ những ai theo dõi SOOBIN lâu cũng không thể biết được. SOOBIN hứa trong những năm tiếp theo sẽ tiếp tục hoạt động năng nổ và hy vọng khán giả vẫn tiếp tục yêu thương SOOBIN".

Trong suốt thời gian mở cổng bình chọn, SOOBIN liên tục dẫn đầu các hạng mục được đề cử với số phiếu vượt trội, bỏ xa nhiều đối thủ nặng ký. Ảnh: WeChoice Awards

SOOBIN là nghệ sĩ toàn năng với những bước tiến mạnh mẽ trong âm nhạc và sức hút lan tỏa trên mọi nền tảng. Năm 2024, anh lần nữa đưa sự nghiệp của mình lên đỉnh cao với sự thể hiện bùng nổ tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và có album đầu tay Bật Nó Lên lập kỷ lục doanh thu.

Tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, nam ca sĩ xuất sắc giành danh hiệu “Anh tài toàn năng” và góp mặt trong top 17 gương mặt nổi bật nhất. Nhờ hiệu ứng mạnh mẽ từ chương trình, SOOBIN còn liên tiếp gặt hái thành tích khi mang về tới 20 chiếc cúp danh giá tại các lễ trao giải âm nhạc và nghệ thuật uy tín.

Mới đây, đêm Gala trao giải We Young 2025 diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông lẫn công chúng. Sự kiện là điểm hẹn tôn vinh những cá nhân, tập thể trẻ nổi bật, sáng tạo và truyền cảm hứng trong nhiều lĩnh vực. Giữa không khí sôi động của đêm trao giải, hạng mục Best Fan Project đã xướng tên Dự án Fan Support cho chuỗi concert ALL-ROUNDER, mang về niềm tự hào lớn cho cộng đồng fan KINGDOM - cộng đồng fan của Soobin Hoàng Sơn.

Ở hạng mục Iconic Concert, giải thưởng cũng được trao Live Concert ALL-ROUNDER của SOOBIN. Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ khán giả, bởi đây không chỉ là một giải thưởng, mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho một dự án âm nhạc được đầu tư nghiêm túc, chỉn chu và mang dấu ấn cá nhân rõ nét.

Thông qua những thành tích nổi bật trong suốt những năm qua, Soobin Hoàng Sơn ngày càng chinh phục được tình cảm của đông đảo khán giả.

Sau 10 năm hoạt động nghệ thuật, SOOBIN đang là nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến. Ảnh: FBNV