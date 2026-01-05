Những “em bé” của WeChoice Awards: Khi trái tim trong veo trở thành niềm tin đẹp nhất gửi lại cộng đồng

Ở đó, những nhân vật được đề cử, trao giải có thể chỉ là một đứa trẻ xếp dép ven đường, một cô bé hiếu thảo lỡ “bom hàng” vì quá nghèo, một em nhỏ để lại ánh sáng cho người khác trước khi rời xa cuộc đời, hay một cậu học trò bé xíu được yêu thương bằng một lời hứa rất thật.

Có thể nói, WeChoice Awards được sinh ra không chỉ để tôn vinh sự những thành tích phi thường mà còn để trân trọng những phần bình thường mà trong veo, lương thiện của những đứa trẻ giữa cuộc sống nhiều va đập.

"Cậu bé xếp dép" và câu chuyện cổ tích giữa lòng TP.HCM

Đầu năm 2017, hình ảnh một cậu bé khoảng 4 tuổi, mặc chiếc áo xám cũ, đội mũ lưỡi trai, lặng lẽ xếp dép ngay ngắn cho các bạn nhỏ mầm non đang đi dã ngoại tại TP.HCM bất ngờ lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội với tên gọi giản dị: “cậu bé xếp dép”.

Hoàn cảnh khó khăn khiến em Nguyễn Danh Thành Đạt không được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Hằng ngày, em theo mẹ đi lượm ve chai mưu sinh khắp các con phố. Thế nhưng, khoảnh khắc em vô tư đứng nhìn các bạn nhỏ đi tham quan rồi cẩn thận xếp lại những đôi dép bị xô lệch đã chạm đến trái tim của hàng triệu người.

Cậu bé vô tư xếp dép thật ngay ngắn cho các bạn học sinh mầm non khác đang đi dã ngoại

Người ghi lại khoảnh khắc ấy là anh Nghĩa Phạm. Ban đầu, anh không có ý định công khai danh tính hay câu chuyện phía sau. Nhưng chính sự ngây thơ và tử tế của cậu bé đã tạo nên một làn sóng yêu thương mạnh mẽ.

Từ một bức ảnh, cuộc đời của hai mẹ con bé Đạt bước sang trang mới. Em được một ngôi trường tại Bình Dương nhận vào học và miễn toàn bộ học phí suốt 12 năm. Mẹ em cũng có công việc ổn định hơn, cuộc sống bớt đi những nhọc nhằn.

Nhớ lại khoảnh khắc năm xưa, anh Nghĩa Phạm từng chia sẻ, chính hành động rất tự nhiên của một đứa trẻ chưa tròn 5 tuổi đã khiến vợ chồng anh bật khóc, bởi sự tử tế ấy đến một cách bản năng, không cần ai dạy bảo.

Nụ cười rạng ngời của Đạt ngày được đi học

Câu chuyện về “cậu bé xếp dép” hay “cậu bé ve chai” đã được vinh danh là một trong 5 Đại sứ truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2018, trở thành biểu tượng đẹp về lòng tốt và cơ hội được viết lại số phận nhờ sự sẻ chia của cộng đồng.

Thiên sứ Hải An

Tháng 2/2018, câu chuyện về bé Hải An, 7 tuổi, đã khiến cả xã hội lặng đi. Em mắc u cầu não xâm lấn và rơi vào hôn mê sâu. Trong những ngày cuối cùng, mẹ em, chị Nguyễn Trần Thùy Dương, đã nhiều lần trò chuyện với con về việc hiến tặng mô, tạng để giúp những người khác được sống tiếp.

Hình ảnh Hải An - thiên sứ 7 tuổi vẫn còn sống mãi trong trái tim mọi người

Dù không đủ điều kiện hiến nội tạng, sau khi Hải An qua đời, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến giác mạc của em. Hai giác mạc khỏe mạnh được tiếp nhận, mang lại ánh sáng cho hai con người khác.

Khoảnh khắc người mẹ đặt nụ hôn lên trán con gái và thì thầm: “Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé” đã trở thành hình ảnh khiến hàng triệu người không cầm được nước mắt.

Tiết mục múa An tại Gala WeChoice Awards 2018 kể lại hành trình ý nghĩa của thiên sứ Hải An đã khiến nhiều người không kìm được nước mắt

Câu chuyện về Hải An và mẹ được vinh danh tại WeChoice Awards 2018, không chỉ bởi sự hy sinh lớn lao, mà còn vì sức lan tỏa mạnh mẽ.

Trên sân khấu của Gala WeChoice Awards 2018, ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cũng đã có mặt. Ông Phúc cùng với bác sĩ Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc Ngân hàng mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương chính là những người tiếp xúc nhiều nhất, cảm nhận rõ nhất sự lan truyền của ngọn lửa ấm áp Hải An đến với cộng đồng. Hơn 2300 lá đơn hiến tạng và những bộ phận trên cơ thể đã được gửi đi tính đến tháng 4/2018 chính là bằng chứng rõ ràng nhất về ngọn lửa cảm hứng mà Hải An lan tỏa.

Ông Phúc chia sẻ: "Trong khoảnh khắc nỗi đau tột cùng, chị nói con không qua khỏi, muốn nghe ánh mắt nụ cười con đâu đó trên cuộc đời này. Chúng tôi lặng đi. Gần 1 năm trôi qua, bé để lại 2 giác mạc cho 2 con người khác, lớn hơn cả, còn nhiều hơn như thế.

Ai trong đời sinh ra cũng có sứ mệnh. Hải An tuy sống đời ngắn ngủi nhưng trọn vẹn, đem đến sự yêu thương, hạnh phúc, để cuộc đời còn đó nhiều sự kỳ diệu.

Ngay sau sự kiện của bé Hải An, cộng đồng xã hội có 1 sự thay đổi lớn. 2018 chúng ta có hơn 190 người hiến tặng giác mạc, trong khi 2017 chỉ có 70 người. Cả nước năm 2013 không ai hiến tặng mô/tạng, 2014 cả nước có 265 người, 2017 cả nước có 5.100 người. Sau bé Hải An, chỉ trong 5 tháng, số lượng đó vượt qua nguyên con số của năm 2017. Kết thúc 2018, xấp xỉ có 20.000 người đăng ký hiến tặng mô/tạng.

Với mỗi tấm thẻ đăng ký hiến mô/tạng, nếu một ngày nào đó chúng tôi qua đời, 1 phần cơ thể sẽ để lại cho cuộc đời...".

“Cậu bé tí hon” và vòng tay yêu thương nơi rẻo cao

Nhiều người vẫn còn nhớ hình ảnh cậu học trò nhỏ bé Đinh Văn K-rể với nụ cười luôn thường trực bên cạnh thầy hiệu trưởng Đặng Văn Cương tại Trường Tiểu học bán trú Sơn Ba, Quảng Ngãi.

Sinh ra với hội chứng Seckel hiếm gặp, K-rể 9 tuổi nhưng chỉ cao khoảng 60 cm, nặng chưa đầy 4 kg. Em tưởng chừng không có cơ hội đến trường cho đến khi gặp thầy Cương trong một lần thầy vào thôn vận động học sinh đi học.

Thầy giáo Đặng Văn Cương và tình thương cũng như cách thầy dạy dỗ, bảo ban "cậu bé tí hon" Đinh Văn K'rể thực sự là một câu chuyện cổ tích giữa đời thường

Thầy hứa với gia đình rằng, chỉ cần K-rể đến trường được một ngày, thầy sẽ nuôi và chăm sóc em. Và từ lời hứa ấy, một câu chuyện cổ tích giữa đời thường bắt đầu. Suốt những năm tháng ở trường, K-rể không chỉ được học chữ mà còn được yêu thương, chăm sóc như một thành viên trong gia đình thầy giáo.

Với thầy Cương, sự tiến bộ của K-rể không đo bằng điểm số mà bằng khả năng hòa nhập, bằng nụ cười và niềm vui mỗi ngày em có được.

Thầy Cương và K'rể cùng tham dự đêm Gala WeChoice Awards 2018

Câu chuyện của thầy và trò đã được vinh danh tại WeChoice Awards 2018 như một minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái. Dù K-rể đã qua đời vào năm 2020 sau một cơn đột quỵ, hình ảnh cậu bé tí hon lạc quan và tình thầy trò ấm áp ấy vẫn sống mãi trong lòng công chúng.

Phép màu từ một vụ bom hàng kỳ lạ của cô bé hiếu thảo

Chỉ từ một đơn hàng 120.000 đồng không đủ tiền thanh toán, câu chuyện của bé Phan Thị Ca, học sinh lớp 9 ở huyện Phù Cát, Bình Định, đã mở ra một chuỗi những điều tử tế khiến hàng triệu người xúc động.

Thương mẹ bệnh nặng nằm liệt giường, những ngày mưa kéo dài không có bộ quần áo khô để thay, Ca liều lên mạng đặt mua một bộ đồ mới với hy vọng sẽ kịp kiếm tiền trả sau. Nhưng khi shipper gọi điện, trong túi em chỉ có vỏn vẹn 30.000 đồng. Không trốn tránh, Ca chọn cách nghe máy và thành thật kể lại hoàn cảnh của gia đình với chủ shop Lê Quỳnh Nha.

Bé Phan Thị Ca

Cuộc điện thoại ngắn ấy đã thay đổi tất cả. Thay vì trách móc, chị Nha quyết định tặng luôn bộ đồ cho Ca, đồng thời hỗ trợ thêm tiền để gia đình em xoay xở lúc ngặt nghèo. Lòng tốt xuất phát từ sự đồng cảm của một người từng đi qua nghèo khó đã chạm đến trái tim cộng đồng.

Sau đó, phép màu thật sự xuất hiện. Mẹ Ca được các bác sĩ chữa trị miễn phí, sức khỏe dần hồi phục sau nhiều năm ròng rã bệnh tật. Gia đình nhỏ nhận được sự giúp đỡ từ nhiều mạnh thường quân. Và điều khiến Ca nhẹ lòng nhất là em có thể tiếp tục đi học, không phải đối diện nỗi sợ dang dở giấc mơ đến trường.

Không ai trong câu chuyện này nghĩ mình làm điều gì lớn lao. Nhưng chính sự hiếu thảo của một cô bé và lòng tử tế của một người xa lạ đã tạo nên một cái kết cổ tích giữa đời thường, nơi con người tìm thấy nhau bằng sự chân thành, không toan tính.

Câu chuyện của bé Ca và chị chủ shop tốt bụng đã nằm trong số 23 hạng mục truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2023.

Những em bé của WeChoice Awards không làm những điều phi thường theo một cách ồn ào. Các em chỉ sống đúng với trái tim trong veo của mình. Để rồi từ đó, người lớn soi lại bản thân, học lại cách yêu thương không điều kiện, giúp đỡ không cần toan tính, để rồi ta lại có niềm tin rằng lương thiện là bản tính vốn có của con người từ khi sinh ra.

Và có lẽ điều khiến WeChoice Awards trở nên đặc biệt không nằm ở việc vinh danh bao nhiêu nhân vật, mà ở cách giải thưởng 10 năm qua đã luôn kiên trì đứng tôn vinh những điều tốt đẹp tưởng như nhỏ bé. Khi một đứa trẻ bình thường được gọi tên trên sân khấu, đó không chỉ là sự ghi nhận cho riêng em, mà còn là lời khẳng định rằng lòng tốt, sự tử tế và tình yêu thương vẫn xứng đáng được trân trọng, dù chúng xuất hiện ở bất kỳ hình hài nào.