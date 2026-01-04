Sau WeChoice Awards, hành trình của Trúc Nhi – Diệu Nhi giờ thế nào?

Những người mở ra cuộc đời mới cho Trúc Nhi - Diệu Nhi

Chắc hẳn, với nhiều người, năm 2020 là dấu mốc khó có thể quên, khi ca phẫu thuật tách rời song nhi Trúc Nhi và Diệu Nhi được thực hiện bởi ekip y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh. Đó không chỉ là một ca mổ y khoa đặc biệt, mà còn là kỳ tích của y học Việt Nam, khiến cả nước nín lặng dõi theo từng khoảnh khắc.

Sự thành công của ca mổ là kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái, mở ra cánh cửa sống mới cho hai sinh linh bé nhỏ.

Mười hai giờ trong phòng mổ, gần 100 y bác sĩ đã cùng nhau làm tiếp phần việc còn dang dở của tạo hóa. Bằng sự yêu thương, quả cảm và tận hiến đến cùng, họ mở ra một cuộc sống mới cho hai thiên thần nhỏ Trúc Nhi và Diệu Nhi, để các em được lớn lên trong một hình hài nguyên vẹn như bao đứa trẻ khác.

Khoảnh khắc Trúc Nhi được tách rời khỏi Diệu Nhi và chuyển sang phòng mổ khác, cả ê-kíp đã không kìm được xúc động. Những ánh mắt rưng rưng, những cái ôm siết chặt, niềm hạnh phúc vỡ òa sau hàng trăm ngày chuẩn bị và hàng giờ căng thẳng tột độ.

Đây cũng là ca phẫu thuật lập kỷ lục về số lượng nhân sự tham gia tại Việt Nam. Ê-kíp gồm 93 thành viên, chia thành 11 nhóm chuyên môn khác nhau, đảm nhiệm mọi khâu từ gây mê, phẫu thuật ngoại tổng quát, chỉnh hình, tạo hình, hồi sức, chống nhiễm khuẩn đến điều dưỡng chăm sóc. Mỗi người một vị trí, một trách nhiệm, nhưng tất cả cùng chung một mục tiêu duy nhất: giành lại cuộc đời trọn vẹn cho hai em bé.

Ca tách rời cặp song sinh dính nhau vùng bụng chậu được đánh giá là một trong những ca khó và phức tạp bậc nhất Việt Nam. Thành công của ca mổ không chỉ đánh dấu bước tiến vượt bậc của y học nước nhà, mà còn trở thành một trong 10 câu chuyện truyền cảm hứng nhất tại WeChoice Awards 2020.

Sau 5 năm kể từ ca phẫu thuật tách rời mang tính lịch sử, sức khỏe của Trúc Nhi và Diệu Nhi đã ổn định rõ rệt. Hai bé ít phải nhập viện, hầu như không còn ốm đau vặt và mỗi năm chỉ cần tái khám định kỳ một lần tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cũng như tiến hành tập vật lý trị liệu, nhằm cải thiện tình trạng cột sống còn hơi vẹo.

Gia đình Song Nhi cùng ekip thực hiện ca phẫu thuật tách rời cùng xuất hiện tại sân khấu WeChoice Awards 2020

Từ bàn tay, khối óc và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, hai thiên thần nhỏ đã chính thức bước sang một chương đời mới. Nhưng hành trình ấy chưa dừng lại.

Các bác sĩ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Trúc Nhi và Diệu Nhi cho đến khi hai em tròn 18 tuổi, để hành trình lớn lên của các em được trọn vẹn, bình an và hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, khép lại một kỳ tích của y học Việt Nam.

Hai bé song nhi sau 5 năm phẫu thuật

Không chỉ là ca mổ tách rời của Trúc Nhi và Diệu Nhi, trong hành trình 10 năm của mình, WeChoice Awards ghi lại những câu chuyện xúc động và thành tựu rực rỡ của ngành Y Việt Nam, nơi các thầy thuốc tận hiến đã khiến cộng đồng thêm tin vào khoa học và y đức.

Những chiến binh áo trắng giữa tâm dịch

Họ là những anh hùng áo trắng nơi tuyến đầu, những con người đã lặng lẽ đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, góp phần quan trọng giúp Việt Nam khống chế thành công dịch Covid-19 và cứu sống nhiều ca bệnh nguy kịch.

Trong làn sóng đầu tiên của đại dịch, Việt Nam chỉ ghi nhận vài trăm ca nhiễm, phần lớn là người nhập cảnh, và đặc biệt chưa có trường hợp tử vong nào. Nhưng đúng như dự đoán của giới chuyên môn, sự bình yên ấy không kéo dài lâu. Giữa tháng 7, làn sóng Covid-19 thứ hai bất ngờ bùng phát tại Đà Nẵng với ca nhiễm không rõ nguồn lây, sau 99 ngày cả nước không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Một giai đoạn chống dịch mới khắc nghiệt hơn chính thức bắt đầu.

Tại tâm dịch Đà Nẵng, các y bác sĩ tuyến đầu gần như quên đi khái niệm ngày đêm. Hơn một tháng trời, họ làm việc trong tình trạng thiếu ngủ triền miên, chạy đua từng phút giây với tử thần để giành lại sự sống cho các bệnh nhân nặng đang lao dốc từng giờ. Có những thời điểm, tinh thần cả ê-kíp bị đè nặng bởi áp lực và mất mát, cho đến khi số ca tử vong không còn tăng thêm, hy vọng mới dần trở lại trên từng gương mặt.

Chính sự quả cảm, bền bỉ và tận hiến ấy đã giúp Việt Nam từng bước kiểm soát thành công ổ dịch lớn nhất thời điểm đó. Tập thể bác sĩ tuyến đầu chống Covid-19 tại Đà Nẵng đã được cộng đồng ghi nhận bằng hai giải thưởng quan trọng của WeChoice Awards 2020: Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng do cộng đồng bình chọn và Top 5 Đại sứ truyền cảm hứng.

Trên sân khấu WeChoice năm ấy không chỉ là sự vinh danh, mà còn là lời tri ân sâu sắc dành cho những con người đã đặt sinh mạng của người khác lên trên chính mình, để giữ bình yên cho cả một đất nước.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y Tế trên sân khấu Wechoice Awards 2020

Cuộc chiến giữ lại sự sống cho bệnh nhân số 91

Câu chuyện 116 ngày chiến đấu giành lại sự sống cho bệnh nhân Covid-19 số 91 là một trong những hành trình y khoa đặc biệt nhất của ngành Y Việt Nam. Với các y bác sĩ trực tiếp điều trị, đây không chỉ là một ca bệnh nặng, mà là thử thách “cân não” chưa từng có, khi từng diễn biến đều được dư luận trong và ngoài nước dõi theo sát sao.

Bệnh nhân số 91, nam phi công người Anh làm việc cho Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, không phải ca mắc Covid-19 đầu tiên, nhưng lại là trường hợp có diễn tiến nguy kịch nhất. Kể từ khi được xác định nhiễm virus, bệnh nhân rơi vào tình trạng suy hô hấp nặng, nhiều thời điểm cận kề ranh giới sinh tử. Các y bác sĩ gần như quên khái niệm ngày đêm, lao vào cuộc chiến mới với tinh thần không được phép thất bại.

Trong suốt quá trình điều trị tại hai bệnh viện lớn ở TP.HCM, những chỉ số sinh tồn của bệnh nhân liên tục biến động. Ê-kíp điều trị đứng ngồi không yên, căng thẳng với từng quyết định, từng phác đồ, từng nhịp thở của người bệnh. Nhưng bằng sự kiên trì, trách nhiệm và năng lực chuyên môn, cánh cửa tử thần dần khép lại.

Ngày 1/6, bệnh nhân chính thức cai ECMO. Những cử động nhỏ nhất như xoay đầu, nhúc nhích tay chân hay ánh mắt phản xạ cũng đủ khiến cả ê-kíp vỡ òa hạnh phúc. Đến ngày 11/7, chuyến bay đặc biệt đưa nam phi công trở về nước đã khép lại hành trình 116 ngày sinh tử tại Việt Nam, khi bệnh nhân hồi phục kỳ diệu và trở về trên chính chiếc máy bay mình từng cầm lái.

Với các y bác sĩ, đó không chỉ là niềm tự hào nghề nghiệp, mà còn là minh chứng cho y đức và tinh thần nhân văn của ngành Y Việt Nam. Câu chuyện bệnh nhân số 91 đã được cộng đồng bình chọn là một trong 10 câu chuyện truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2020, minh chứng cho một Việt Nam - đất nước nhỏ bé nhưng quá đỗi phi thường.

Vị bác sĩ “cãi án tử” cho bệnh nhân ung thư

Nhiều người vẫn nhắc đến PGS.TS.BS Nguyễn Duy Thăng như người đầu tiên ở Việt Nam chữa được ung thư bằng tế bào gốc. Nhưng nếu nói một cách chính xác, cách gọi ấy chưa thật sự đúng. Với ung thư, y học không có khái niệm khỏi bệnh hay lành bệnh, mà chỉ ghi nhận lui bệnh một phần hoặc lui bệnh hoàn toàn. Dù vậy, những gì bác Thăng đã làm được cho các bệnh nhân của mình vẫn là điều kỳ diệu, là một phép màu mà trước khi đến Bệnh viện Trung ương Huế, có lẽ họ chưa từng dám nghĩ tới.

Hơn 15 năm trước, trong quá trình tham gia chương trình quốc gia sàng lọc ung thư, bác Thăng đã chứng kiến quá nhiều bệnh nhân phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn. Họ lặng lẽ rời bệnh viện, trở về nhà để chờ cái chết. Những cuộc chia tay ấy trở thành nỗi ám ảnh, thôi thúc bác tìm kiếm một hướng điều trị mới, dù biết con đường phía trước đầy rủi ro và áp lực.

Từ trăn trở đó, đề tài cấp Nhà nước về ứng dụng tế bào gốc tạo máu tự thân trong điều trị ung thư vú và ung thư buồng trứng do bác làm chủ nhiệm đã được triển khai và mang lại những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối được lui bệnh hoàn toàn, khỏe mạnh ra viện, mở ra hy vọng sống cho những người từng cầm chắc án tử.

Thành công ấy đưa bác Thăng đến những dấu mốc đáng nhớ, khi được Viện Ung thư Hoa Kỳ mời sang Mỹ chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác nghiên cứu. Trở về nước, bác tiếp tục cùng cộng sự triển khai dự án khảo sát và điều trị cho hơn 36.000 phụ nữ có nguy cơ ung thư cổ tử cung trên khắp Việt Nam.

Năm 2015, PGS.TS.BS Nguyễn Duy Thăng được cộng đồng bình chọn vào Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng WeChoice Awards. Dù đã nghỉ hưu từ năm 2019, nhưng hành trình lặng lẽ cãi lại án tử cho bệnh nhân ung thư của bác vẫn còn nguyên giá trị.

Những ekip, những vị bác sĩ được vinh danh không xem mình là anh hùng. Với họ, cứu người là bổn phận, là lời thề đã khắc sâu từ ngày khoác lên chiếc áo blouse trắng.

Nhưng chính những câu chuyện ấy, khi được kể lại, đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, nhắc nhở rằng giữa những biến cố lớn của thời đại, vẫn luôn có những con người âm thầm giữ cho sự sống được tiếp nối.