Infographic: Chi tiết 25 ngày nghỉ lễ, Tết năm 2026
Anh Văn(Thiết kế: Nhật Anh),
Theo vtcnews.vn
07:48 05/01/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên
Công chức, viên chức, người lao động có 25 ngày nghỉ lễ, Tết (tính cả ngày nghỉ hằng tuần liền kề) hưởng nguyên lương trong năm 2026.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 xuyên suốt 9 ngày: Đánh dấu ngay để xách vali về nhà sum họp
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 có gì khác năm ngoái?
Theo
vtcnews.vn
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 xuyên suốt 9 ngày: Đánh dấu ngay để xách vali về nhà sum họp
lịch nghỉ
tin tức
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Infographic: Chi tiết 25 ngày nghỉ lễ, Tết năm 2026
Nhìn toàn cảnh tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục sau giải tỏa: Diện mạo đô thị dần thành hình!
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa rải rác
Cảnh tượng lạ trước cửa biệt thự của Hoàng Hường
Khởi tố Phùng Thị Lan Anh sinh năm 2002
Phát hiện thi thể nổi trên mặt nước có mặc áo chữ "Drik Up The Past"
