Infographic: Chi tiết 25 ngày nghỉ lễ, Tết năm 2026

Anh Văn(Thiết kế: Nhật Anh), Theo vtcnews.vn 07:48 05/01/2026
Công chức, viên chức, người lao động có 25 ngày nghỉ lễ, Tết (tính cả ngày nghỉ hằng tuần liền kề) hưởng nguyên lương trong năm 2026.

