Nhìn toàn cảnh tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục sau giải tỏa: Diện mạo đô thị dần thành hình!

Sau thời gian dài triển khai công tác giải phóng mặt bằng, tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục đang dần hiện rõ diện mạo mới. Hàng loạt công trình, nhà dân nằm trong phạm vi dự án đã được tháo dỡ hoàn toàn, mở ra không gian đô thị thông thoáng giữa khu vực trung tâm Thủ đô, tạo tiền đề quan trọng cho việc tổ chức lại giao thông và chỉnh trang hạ tầng theo quy hoạch.

Nhìn toàn cảnh tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục sau giải tỏa

Toàn cảnh tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục sau khi hàng loạt công trình được tháo dỡ.

Quà trình tháo dỡ các hạng mục đang được gấp rút thực hiện để đảm bảo tiến độ

Theo ghi nhận, toàn bộ các công trình trong phạm vi dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục đã được phá dỡ. Dọc tuyến phố Đê La Thành, mặt bằng sau giải tỏa đang được khẩn trương thu dọn. Máy xúc, xe cơ giới hoạt động liên tục để thu gom xà bần, gạch vỡ về một phía, nhanh chóng giải phóng không gian. Song song với đó, lực lượng công nhân vẫn miệt mài dọn dẹp thủ công, phối hợp cùng thiết bị cơ giới nhằm làm sạch mặt bằng, phục vụ cho các bước triển khai tiếp theo của dự án.

Đáng chú ý, ngay trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch, công trường vẫn duy trì nhịp độ thi công. Nhiều công nhân làm việc xuyên lễ, tranh thủ từng ngày để đẩy nhanh tiến độ thu dọn, san gạt mặt bằng, thể hiện quyết tâm của các đơn vị thi công trong việc sớm hoàn thành dự án trọng điểm sau nhiều năm chậm tiến độ.

Các công trình nằm trong phạm vi dự án đã được phá dỡ hoàn toàn theo chỉ giới quy hoạch.

Những ngôi nhà bị cắt gọn mặt tiền đang được người dân sửa chữa, gia cố lại kết cấu

Nhiều hộ dân phải di chuyển lên nhà bằng thang tre sau khi một phần ngôi nhà bị phá bỏ

Các hộ dân dùng vải bạt che chắn phần còn lại của căn nhà để ngăn chặn phần nào khói bụi

Cùng với công tác phá dỡ và thu dọn, nhiều ngôi nhà dọc phố Đê La Thành sau khi bị cắt gọn theo chỉ giới giải phóng mặt bằng đã bắt đầu được sửa chữa, hoàn thiện lại kết cấu. Phần mặt tiền được thu hẹp, các hạng mục tường, cột, nền, móng được gia cố chắc chắn nhằm bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống, đồng thời phù hợp với không gian đô thị mới sau khi tuyến đường được mở rộng.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Lê Thị N (sinh năm 1958), người dân sinh sống nhiều năm trên phố Đê La Thành, cho biết gia đình cảm nhận rõ sự thay đổi khi ngôi nhà được “ra” mặt đường.

Theo bà N., trước đây nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ, việc đi lại rất vất vả, không gian sống quanh năm ẩm thấp, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Ngôi nhà có diện tích gần 150 m² nhưng sau khi giải phóng mặt bằng đã bị cắt đi khoảng 125 m², hiện cả gia đình 3 người chỉ còn sinh sống trong không gian vỏn vẹn 25 m². Tuy vậy, bà Nhung cho rằng việc nhà được ra mặt phố cũng là điều may mắn, bởi giao thông thuận tiện hơn, môi trường sống thông thoáng hơn so với trước. Gia đình bà mong muốn Nhà nước tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để có điều kiện mua một căn hộ chung cư, sớm ổn định cuộc sống lâu dài.

Những căn nhà “ra mặt phố” sau giải phóng mặt bằng vừa mừng vừa lo.

Những đống gạch đá, xà bần được tập kết gọn về một phía để chuẩn bị san gạt mặt bằng

Sau khi hàng loạt công trình được tháo dỡ, diện mạo tuyến đường Vành đai 1 dần lộ diện với mặt cắt ngang lên tới khoảng 50 m. Không gian đô thị trở nên rộng rãi, thông thoáng hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối các trục giao thông huyết mạch của Thủ đô như Cát Linh, La Thành, Láng Hạ, Giảng Võ, Nguyễn Chí Thanh.

Công nhân làm việc xuyên kỳ nghỉ Tết Dương lịch nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công.

Máy xúc, xe cơ giới hoạt động liên tục để thu dọn xà bần, giải phóng mặt bằng dự án.

Phố Đê La Thành trước đây đông đúc, chật chội nay trở nên thoáng đãng hơn.

Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục được kỳ vọng giảm áp lực giao thông nội đô.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục có chiều dài hơn 2,2 km, tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Khi hoàn thành, tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông khu vực nội đô, cải thiện khả năng lưu thông, đồng thời mở ra dư địa phát triển hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan đô thị theo quy hoạch đã được phê duyệt. Không gian đô thị khu vực trung tâm Hà Nội nhờ đó cũng được kỳ vọng sẽ khang trang, hiện đại và đồng bộ hơn.