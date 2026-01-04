Phát hiện thi thể nổi trên mặt nước có mặc áo chữ "Drik Up The Past"

Anh Vũ, Theo nld.com.vn 22:29 04/01/2026
Thi thể mặc áo thun, mặc quần đùi sọc trắng xanh. Đáng chú ý, ở phần ngực áo có chữ "Drik Up The Past".

Ngày 4-1, Công an phường Tân Mỹ, TPHCM đang xử lý vụ phát hiện thi thể một nam giới tại rạch nước Cả Cấm.

img

Khu vực xảy ra vụ việc.

Sáng cùng ngày, người dân di chuyển qua rạch Cả Cấm, đoạn tiếp giáp chung cư MidTown, phường Tân Mỹ, phát hiện một thi thể nam nổi lên nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường Tân Mỹ phối hợp Công an TPHCM đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu xác định nạn nhân mặc áo thun, mặc quần đùi sọc trắng xanh. Đáng chú ý, ở phần ngực áo có chữ "Drik Up The Past".

img

Thi thể trôi ở rạch Cả Cấm.

Công an TPHCM thông tin ai là người thân hoặc biết lai lịch thi thể thì liên hệ Công an phường Tân Mỹ để nhận dạng.

