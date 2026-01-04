Cận cảnh Nội Bài trong ngày chuyến bay quốc tế đạt mức kỷ lục

Dương Ngọc, Theo nld.com.vn 22:12 04/01/2026
Ngày 4-1, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ghi nhận ngày cao điểm nhất trong dịp Tết Dương lịch với lưu lượng hành khách và chuyến bay đạt mức kỷ lục.

Theo kế hoạch, trong ngày, tổng sản lượng hành khách qua cảng đạt khoảng 115.000 lượt khách với 650 chuyến bay. Trong đó, đường bay quốc tế chiếm khoảng 50.000 lượt khách và 330 chuyến bay - mức cao nhất từ trước tới nay. Đường bay nội địa cũng ghi nhận khoảng 65.000 lượt khách với 320 chuyến bay.

Trước áp lực lớn trong ngày cao điểm, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cùng các đơn vị liên quan đã chủ động triển khai đầy đủ phương án phục vụ, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối và duy trì chất lượng dịch vụ ổn định cho hành khách trong suốt dịp cao điểm.

Một số hình ảnh ghi nhận tại cửa ngõ thủ đô:

Cận cảnh Nội Bài trong ngày chuyến bay quốc tế đạt mức kỷ lục- Ảnh 1.

Tổng sản lượng hành khách qua sân bay Nội bài đạt khoảng 115.000 lượt khách với 650 chuyến bay. Ảnh: Phan Công

Cận cảnh Nội Bài trong ngày chuyến bay quốc tế đạt mức kỷ lục- Ảnh 2.

Trong đó, đường bay quốc tế chiếm khoảng 50.000 lượt khách và 330 chuyến bay - mức cao nhất từ trước tới nay. Ảnh: Phan Công

Cận cảnh Nội Bài trong ngày chuyến bay quốc tế đạt mức kỷ lục- Ảnh 3.

Ảnh: Phan Công

Cận cảnh Nội Bài trong ngày chuyến bay quốc tế đạt mức kỷ lục- Ảnh 4.

Ảnh: Phan Công

Cận cảnh Nội Bài trong ngày chuyến bay quốc tế đạt mức kỷ lục- Ảnh 5.

Ảnh: Phan Công

 

