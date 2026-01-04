Không khí lạnh sầm sập tràn về: Miền Bắc chìm trong rét buốt, Hà Nội lạnh tê tái thấp nhất 10 độ C

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay, ngày 04/01, ở phía Bắc đang hình thành một bộ phận không khí lạnh và tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng ban đầu của khối không khí này, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nền nhiệt phổ biến dao động từ 19-22°C, riêng vùng núi Đông Bắc Bộ trời lạnh hơn, nhiệt độ chỉ khoảng 15-17°C.

Dự báo khoảng ngày 05/01, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng trước tiên đến khu vực Đông Bắc Bộ. Từ đêm 05/01, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến các khu vực khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc phổ biến cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 04/01 đến ngày 05/01, Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trời chuyển rét trên diện rộng, trong đó Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét rõ rệt; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ xảy ra rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 10-13°C; vùng núi Bắc Bộ từ 7-10°C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 5°C.

Riêng khu vực Hà Nội, từ đêm 04/01 đến ngày 05/01 có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 10-13°C.

Trên biển, từ gần sáng 06/01/2026, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động với sóng cao từ 2,0-3,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 3,0-5,0m.

Từ ngày 06/01, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao từ 3,0-6,0m.

Đáng lưu ý, từ ngày 05/01, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại vùng núi Bắc Bộ, người dân cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Đợt không khí lạnh này được dự báo sẽ gây ra nhiều tác động bất lợi. Rét đậm, rét hại, băng giá và sương muối có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là gia súc, gia cầm và cây trồng.

Mưa lớn cục bộ làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, cũng như ngập úng tại các đô thị và khu công nghiệp. Trên biển, gió mạnh và sóng lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản.