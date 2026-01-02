Miền Bắc đón không khí lạnh dồn dập, nơi rét nhất có thể xuống dưới 7 độ C: Hà Nội lạnh đến mức nào?

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, tính đến ngày 2/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, hầu hết khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ, khiến nhiệt độ tại nhiều địa phương giảm mạnh khoảng 5-7°C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xuất hiện mưa và mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Trên vịnh Bắc Bộ đã ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc giật cấp 7, gây biển động.

Ảnh minh hoạ

Dự báo trong 24-48 giờ tới, không khí lạnh sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Chiều tối và đêm 2/1, khối không khí lạnh tác động đến các khu vực còn lại của Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, sau đó lan xuống một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc duy trì ở mức cấp 3, riêng vùng ven biển mạnh cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại, trong khi khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ phổ biến từ 11-14°C, vùng núi 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 7°C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 13-16°C; khu vực Quảng Trị - TP. Huế dao động từ 16-19°C. Vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng nguy cơ xuất hiện băng giá.

Riêng tại Hà Nội, thời tiết duy trì trạng thái rét, với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 12-14°C.

Trên biển, thời tiết diễn biến phức tạp. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao từ 2,0-3,0 m; từ ngày 3/1 gió có xu hướng giảm dần. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 4,0-6,0 m. Tại khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông, bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao từ 3,0-6,0 m. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và vùng biển phía Đông Nam Biển Đông, bao gồm phía Đông đặc khu Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động với sóng cao từ 3,0–5,0 m.

Về nhiệt độ, trong đêm 2/1 và ngày 3/1, Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11-14°C, vùng núi 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 7°C; nhiệt độ trung bình từ 16-18°C, vùng núi 13-15°C. Sang đêm 3/1 và ngày 4/1, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ tăng nhẹ lên 12-15°C, vùng núi 9-12°C, vùng núi cao có nơi dưới 8°C; nhiệt độ trung bình phổ biến từ 17-19°C, vùng núi 14-16°C. Trong các đêm 2-3/1 và 3-4/1, Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 13-16°C, nhiệt độ trung bình 17-19°C; khu vực Quảng Trị -TP. Huế có nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, nhiệt độ trung bình 20-22°C.

Do tác động của không khí lạnh, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to kèm dông. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đợt rét đậm, rét hại kéo dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người, đặc biệt là gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Mưa lớn cục bộ tiềm ẩn nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc; mưa lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập tại các đô thị và khu công nghiệp. Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động hàng hải khác.

Nhận định thời tiết trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch ( Ngày 3-4/1/2026)

Từ ngày 03-04/01(Thứ Bảy và Chủ nhật)

Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ cao nhất 18-22 độ, có nơi trên 22 độ; thấp nhất 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Từ Thanh Hóa đến TP. Huế: Phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi, trời rét; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông, trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 20-24 độ, phía Nam 23-26 độ; thấp nhất phía Bắc 13-16 độ, phía Nam 16-19 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ; thấp nhất phía Bắc 19-21 độ, phía Nam 21-23 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ; thấp nhất 14-18 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nam Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 21-24 độ, miền Đông có nơi dưới 21 độ.