Vây bắt tài xế ô tô Hyundai Tucson dí dao vào cổ người phụ nữ cướp tiền, bông tai

Ngày 2-1, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết các đơn vị nghiệp vụ của đơn vị đã phối hợp điều tra, truy bắt thành công tài xế ô tô Hyundai Tucson gây ra vụ cướp tiền, bông tai của người phụ nữ lớn tuổi.

Hình ảnh lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa truy bắt người đàn ông đi ô tô cướp tiền, bông tai của người phụ nữ lớn tuổi. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 31-12-2025, bà L.T.S. (SN 1959, ngụ phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa) đang chờ bắt xe buýt để về nhà con gái lấy chồng ở xã Biện Thượng (huyện Vĩnh Lộc cũ). Khi đi, bà S. mang theo 12 triệu đồng.

Lúc này, Lê Quang Huy (SN 1982, ngụ xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Tucson màu trắng lắp BKS giả 68A-697.28 (BKS thật là 36A-534.92) tới hỏi và biết bà S. về xã Biện Thượng nên Huy nói về cùng đường nên mời bà lên đi cùng.

Thấy Huy nhiệt tình và cũng tiện đường nên bà S. tin tưởng, đồng ý lên xe đi cùng Huy.

Khi lái xe đi đến địa phận thôn Đồng Mực (xã Biện Thượng), Huy bất ngờ rẽ vào khu vực bãi đất trống rồi dừng xe, rút con dao (loạt gọt hoa quả) kề vào cổ bà S. khống chế rồi dùng dây rút nhựa trói tay, cướp đi số tiền 10,5 triệu đồng cùng đôi bông tai bằng vàng tây. Gây án xong, Huy đã bỏ bà S. ở lại và lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nghi phạm Lê Quang Huy

Nhận tin báo từ nạn nhân, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan khẩn trương huy động lực lượng, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra truy xét.

Đến 21 giờ 30 phút ngày 1-1 (chưa đầy 24 giờ từ khi tiếp nhận tin) lực lượng truy bắt đã phát hiện và phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa chặn bắt được Lê Quang Huy khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn tại tuyến Quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa phận phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Tại cơ quan công an, Huy khai nhận do cần tiền tiêu xài, trả nợ nên đã thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự Lê Quang Huy để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.