Bí mật bên trong 26 bao tải trên chiếc xe “su cóc” chạy xuyên đêm hướng về nội thành Hà Nội: Thứ được chở bên trong gây rùng mình

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội chi biết, đêm ngày 31/12/2025, thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội), do Trung tá Nguyễn Hữu Cường làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ trên tuyến tỉnh lộ 131, thuộc địa phận xã Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Đến khoảng 23h00 cùng ngày, tại Km7+800 tỉnh lộ 131, tổ công tác phát hiện một xe ô tô dạng "su cóc" biển kiểm soát 29D-426.11 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

CSGT kiểm tra, phát hiện 831 kg thực phẩm không có giấy tờ nguồn gốc.

Qua kiểm tra, xác định người điều khiển là anh Lê Văn H (sinh năm 1991; trú tại Hà Nội), kiểm tra phương tiện phát hiện trong khoang hàng có 26 bao tải chân gà đã qua sơ chế, đóng trong túi ni lông, với tổng trọng lượng 831kg. Toàn bộ số thực phẩm trên bốc mùi hôi, tanh; anh H không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Làm việc với tổ công tác, Lê Văn H khai nhận đã vận chuyển số chân gà trên từ xã Trung Giã về khu vực trung tâm TP Hà Nội để giao cho các nhà hàng tiêu thụ.

Toàn bộ số hàng là chân gà đông lạnh, đang bốc mùi hôi tanh.

Tiếp tục kiểm tra phương tiện tại trạm cân, tổ công tác xác định xe ô tô trên chở quá tải 43% so với tải trọng cho phép tham gia giao thông đường bộ. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế theo quy định, đồng thời bàn giao toàn bộ vụ việc, tang vật và phương tiện cho Công an xã Sóc Sơn tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.