Gió mùa về, các điểm vui chơi trong nhà đông nghẹt ngày thứ hai nghỉ lễ

Chị Thu Huyền cho biết, cái lạnh 13°C ngoài trời đã khiến kế hoạch đi chơi dã ngoại của gia đình bị hủy bỏ. Chị quyết định đưa cả nhà đến trung tâm thương mại để "tránh gió". Chị lý giải: “Trong này dịch vụ gì cũng có, từ vui chơi đến ăn uống nên rất tiện lợi cho các gia đình có con nhỏ trong những ngày rét đậm thế này”.