Ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026, tai nạn giao thông làm 18 người tử vong

Ngày 1-1-2026, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết cùng ngày toàn quốc xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông làm chết 18 người, bị thương 41 người. So với cùng ngày năm 2025, giảm 24 vụ, giảm 23 người chết, giảm 2 người bị thương.



Hiện trường một vụ tai nạn giao thông tại Hà Nội. Ảnh: T.H.

Trong đó, đường bộ xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông làm chết 18 người, bị thương 41 người. So với cùng ngày năm 2025, giảm 22 vụ (-30,99%), giảm 22 người chết (-55%), giảm 1 người bị thương (-2,38%). Đường sắt và đường thuỷ không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào.

Về kết quả tuần tra, kiểm soát, trên đường bộ, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 10.493 trường hợp vi phạm; tạm giữ 53 xe ô tô, 2.408 xe mô tô, 155 phương tiện khác; tước 344 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 1.742 trường hợp. Trong đó vi phạm về nồng độ cồn 2.056 trường hợp; vi phạm về tốc độ 2.020 trường hợp…