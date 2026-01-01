Từ hôm nay, thủ tục hành chính tại Hà Nội có thay đổi quan trọng, người dân cần nắm rõ

Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, nâng cao tính công khai, minh bạch và tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc tổ chức thực hiện trả 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản giấy qua dịch vụ bưu chính trên phạm vi toàn thành phố.

Đây là giải pháp quan trọng nhằm thống nhất phương thức trả kết quả, giảm tiếp xúc trực tiếp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, từ ngày 1/1/2026, 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản giấy được chuyển trả qua dịch vụ bưu chính đến địa chỉ do tổ chức, cá nhân đăng ký từ cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, không thực hiện việc trả kết quả trực tiếp tại các Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác).

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử (nếu có) được trả trên tài khoản dịch vụ công của tổ chức, cá nhân theo quy định.

Cũng từ ngày 1/1/2026, tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND TP Hà Nội sẽ được hưởng một số chính sách hỗ trợ sau:

- Hỗ trợ 100% chi phí chuyển trả kết quả, hồ sơ trong phạm vi dự toán ngân sách được giao.

- Hỗ trợ 100% chi phí cấp mới và gia hạn chứng thư chữ ký số cá nhân khi thực hiện giao dịch điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID và ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi), với mức hỗ trợ không vượt quá 100.000 đồng/người/năm.

- Miễn 100% phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính có mức thu do Bộ Tài chính quy định khi thực hiện trực tuyến (không bao gồm phí thẩm định hồ sơ).

- Đối với các thủ tục hành chính có mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND TP Hà Nội, mức thu khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến được ấn định bằng 0 đồng (không bao gồm phí thẩm định hồ sơ).

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình nộp hồ sơ trực tuyến, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tổ chức nhiều kênh hỗ trợ, gồm:

- Các Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và 476 Đại lý Dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ miễn phí việc kê khai hồ sơ, quét tài liệu và nộp hồ sơ trực tuyến;

- Tổng đài 1022 (nhánh số 7) hỗ trợ từ xa; Tổng đài thông minh 19001009 và các tiện ích Chatbot, Callbot tích hợp trên ứng dụng iHanoi hỗ trợ, giải đáp 24/7.