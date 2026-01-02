Sập bờ kè sông Ba làm 4 người tử vong: Ngỡ ngàng biển cấm bị tháo dỡ trước khi xảy ra vụ việc

Chiều 2-1, một lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong tại thôn Lạc Mỹ (xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk).

Đoạn bờ kè từng được cắm biển cấm phương tiện do sạt lở nghiêm trọng

Cùng ngày, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ các gia đình nạn nhân tử vong.

Thay mặt UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Đào Mỹ đã chia buồn sâu sắc với gia đình người bị nạn. Đồng thời, hỗ trợ mỗi gia đình 30 triệu đồng để lo hậu sự cho các nạn nhân.

Theo người dân địa phương, mảng bê-tông đường bờ kè thuộc thôn Lạc Mỹ bị xói lở, hư hỏng nặng trong đợt mưa lũ và tạo nên hàm ếch.

Một lãnh đạo UBND xã Sơn Thành cho biết sau trận lũ, địa phương đã cắm biển cấm phương tiện qua lại. Đồng thời, địa phương và các cơ quan liên quan đang lập phương án sửa chữa. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, biển cấm bị tháo dỡ trước khi xảy ra tai nạn.

Theo một người dân, trước thời điểm xảy ra vụ sập kè, có một số xe tải trọng lớn chở vật liệu xây dựng chạy qua tuyến đường này.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, sáng cùng ngày, ông Bùi Xuân V. (SN 1961) và vợ là bà Lê Thị T. (SN 1961), ông Đỗ Xuân H. (SN 1963) và vợ là bà Nguyễn Thị Kim L. (SN 1967) cùng đi trồng cây keo gần bờ kè sông Ba.

Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, trời đổ mưa, 4 người đã vào bờ kè trú mưa. Lúc này, đoạn bờ kè làm bằng bê-tông bất ngờ đổ sập, đè cả 4 người tử vong.