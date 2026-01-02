Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ sập bờ kè sông Ba

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, vụ sập bờ kè sông Ba (đoạn qua thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk) đã khiến 4 người tử vong thương tâm.

Thi thể nạn nhân mắc kẹt dưới khối bê-tông

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sáng 2-1, ông Bùi Xuân Vạn (SN 1961) và vợ là bà Lê Thị Thi (SN 1961), ông Đỗ Xuân Hữu (SN 1963) và vợ là bà Nguyễn Thị Kim Linh (SN 1967) cùng đi trồng cây keo gần bờ kè sông Ba.

Cơ quan chức năng có mặt điều tra vụ việc

Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, trời đổ mưa. 4 người nêu trên đã vào sát bờ kè sông Ba trú mưa.

Lúc này, đoạn bờ kè dài, cao nhiều mét làm bằng bê-tông bất ngờ đổ sập, đè cả 4 người tử vong.

Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết đoạn bờ kè sông Ba đã bị hở hàm ếch ở phần móng do đợt mưa lũ trước đó.

"Lực lượng công an đang có mặt điều tra vụ việc. Chính quyền địa phương cũng đang thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân" - lãnh đạo xã Sơn Thành thông tin.