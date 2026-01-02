Hai "mắt xích" then chốt trong đường dây liên quan "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải

Công an TPHCM vừa khởi tố Nguyễn Thanh Hải (SN 1971), Lê Văn Thành, Trần Văn Chương cùng 38 người khác để điều tra 5 tội danh khác nhau. Trong đó, Thành và Chương được xác định đóng vai trò then chốt trong việc điều xe đưa và đón người đến cũng như rời Campuchia.

"Bố già" điều xe

Trong đường dây cưỡng đoạt tài sản liên quan Nguyễn Thanh Hải, Công an TPHCM xác định các đối tượng tại Campuchia chủ động liên hệ, dẫn dụ người Việt Nam sang nước này làm việc cho các tổ chức lừa đảo.

Khi có người đồng ý, nhóm này chuyển thông tin cá nhân, hình ảnh, số điện thoại, địa điểm đón cho đầu mối tại Việt Nam để tổ chức đưa đi xuất cảnh trái phép.

Tại Việt Nam, Lê Văn Thành giữ vai trò cầm đầu trong việc này, lập nhóm trên mạng xã hội với nhiều tài xế ô tô.

Các "mắc xích" quan trọng trong đường dây của Nguyễn Thanh Hải

Các tài xế nhận chở người từ TPHCM và các tỉnh lân cận đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh hoặc khách sạn làm điểm trung chuyển.

Để che giấu hoạt động, nhóm của Lê Văn Thành được lập mới theo mỗi tháng, thu phí thành viên. Sau khi tập kết tại điểm hẹn, các đối tượng sử dụng xe ôm, đường mòn, lối mở, tiểu ngạch biên giới để đưa người sang Campuchia.

Phía Campuchia tiếp nhận người và đưa vào các khu, công ty do các tổ chức lừa đảo quản lý.

Bước đầu, cơ quan công an xác định chỉ tính từ tháng 10-2024 cho đến khi bị phát hiện, đường dây này đã tổ chức cho khoảng 900 người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia và khoảng 800 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Đối tượng cầm đầu và các đối tượng liên quan đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Chỉ đạo "công tác" giải cứu

Trong thời gian làm rõ từng "mắt xích" trong đường dây Nguyễn Thanh Hải, Công an TPHCM tiếp tục nhận được đơn trình báo của thân nhân một người được cho là đang bị giam giữ tại Campuchia. Để cứu người thân, gia đình nạn nhân đã chuyển khoản số tiền lớn theo yêu cầu của các đối tượng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã vào cuộc truy xét.

Hai trong số 41 đối tượng bị Công an TPHCM bắt giữ

Ngày 21-10-2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và đề nghị các đối tượng liên quan đến làm việc khi họ đang di chuyển trên các ô tô tại khu vực quận 1 và quận 7 cũ.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ Trần Văn Chương đóng vai trò then chốt trong việc điều phối phương tiện đưa đón người nhập cảnh trái phép từ Campuchia.

Dù biết rõ các cá nhân này không có giấy tờ hợp pháp và nhập cảnh bằng đường tiểu ngạch để trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng, Trần Văn Chương vẫn đứng ra tổ chức, chỉ đạo việc đưa đón về TPHCM.