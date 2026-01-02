Trần Văn Chương - đối tượng then chốt để bóc trần bộ mặt thật của 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải

Vai trò then chốt của Trần Văn Chương trong đường dây đưa người nhập cảnh trái phép

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép và “giải cứu” trá hình xuyên quốc gia, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã làm rõ vai trò quan trọng của Trần Văn Chương.

Theo tài liệu điều tra, Trần Văn Chương giữ vai trò then chốt trong việc điều phối phương tiện đưa đón người nhập cảnh trái phép từ khu vực biên giới về TP.HCM.

Mặc dù biết rõ các cá nhân này không có hộ chiếu, giấy tờ hợp pháp và nhập cảnh bằng đường mòn, lối mở, đường tiểu ngạch để trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng, Trần Văn Chương vẫn đứng ra tổ chức, chỉ đạo việc đưa đón.

Hoạt động này góp phần duy trì, vận hành trơn tru các mắt xích trong đường dây đưa người qua biên giới trái phép, gây xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý xuất nhập cảnh và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.

Các đối tượng tại Cơ quan Công an. Ảnh: CA TP.HCM

Nguyễn Thanh Hải lợi dụng danh nghĩa “hiệp sĩ” để cưỡng đoạt tài sản

Từ việc bóc gỡ các mắt xích trong đường dây, Ban Chuyên án tiếp tục phát hiện nhóm đối tượng do Nguyễn Thanh Hải cầm đầu. Nguyễn Thanh Hải đã lợi dụng danh nghĩa hỗ trợ, giải cứu người Việt Nam bị giam giữ tại Campuchia để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản và tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Hải xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ cứu người” thông qua nhiều tài khoản mạng xã hội có lượng người theo dõi lớn, thường xuyên đăng tải video, bài viết thể hiện việc “giải cứu miễn phí, không nhận tiền”. Tuy nhiên, khi thân nhân nạn nhân liên hệ nhờ giúp đỡ, Hải yêu cầu phải có tiền mới thực hiện việc đưa người về, nếu không có tiền thì từ chối.

Các đối tượng tại Cơ quan Công an

Nhóm của Hải tổ chức tiếp nhận người dân tại các địa điểm cố định, phân công người ghi nhận thông tin, quay video phỏng vấn, dàn dựng nội dung, chỉnh sửa clip để đăng tải lên mạng xã hội nhằm tạo uy tín và thu hút thêm nạn nhân. Sau khi xác định được người cần “giải cứu” đang bị giữ tại các khu lừa đảo ở Campuchia, Hải móc nối với các đầu mối, nâng khống số tiền chuộc, yêu cầu thân nhân chuyển tiền trước qua nhiều tài khoản trung gian để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người với tổng số tiền hơn 16,7 tỷ đồng, trong đó Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỷ đồng.

Huỳnh Cao Cường “kinh doanh giải cứu” trên sự tuyệt vọng của nạn nhân

Quá trình làm rõ vai trò của Trần Văn Chương và Nguyễn Thanh Hải, Ban Chuyên án tiếp tục phát hiện một đối tượng khác núp bóng “hiệp sĩ cứu người” là Huỳnh Cao Cường. Huỳnh Cao Cường lợi dụng mạng xã hội để xây dựng hình ảnh một người chuyên cứu giúp các nạn nhân bị lừa sang Campuchia, thông qua các tài khoản TikTok và Facebook mang tên “Huỳnh Cao Cường – Đức Năng Thắng Số”.

Đối tượng thường xuyên đăng tải các video clip dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở nhằm lấy lòng tin của những gia đình có người thân bị kẹt trong các khu lừa đảo. Tuy nhiên, thực chất các cuộc “giải cứu” này không xuất phát từ tinh thần nghĩa hiệp mà là một kế hoạch trục lợi có tổ chức.

Các đối tượng tại Cơ quan Công an

Theo tài liệu điều tra, khi phía Campuchia ra giá chuộc từ 185–240 triệu đồng, Cường báo với gia đình nạn nhân mức giá từ 280–400 triệu đồng để chiếm đoạt khoản chênh lệch lớn. Không chỉ môi giới, Cường còn trực tiếp điều hành hoạt động vận chuyển người vượt biên trái phép, chỉ đạo đàn em thuê ô tô lên khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) đón người theo các đường mòn, lối mở. Sau khi vượt biên thành công, các nạn nhân được đưa về tập kết tại quán ăn Cường 79 (TP.HCM) và chỉ được bàn giao khi người nhà đã nộp đủ tiền.

Huỳnh Cao Cường khai nhận, từ năm 2023 đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt khoảng 30 vụ “giải cứu” với phương thức tương tự, thu lợi bất chính số tiền rất lớn.