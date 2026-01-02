TikToker “Sơn Lại Cuộc Đời” đính chính sau thông tin cháy xưởng

Mới đây, fanpage của Tiktoker Sơn Lại Cuộc Đời đã đăng tải thông báo chính thức liên quan đến vụ cháy xảy ra tại xưởng sản xuất của đơn vị này, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Trong bài viết với tiêu đề “Thông báo đính chính”, phía Tiktoker “Sơn Lại Cuộc Đời” cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là do chập điện. Lực lượng Công an và Phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý, không để đám cháy lan rộng.

Về thiệt hại, đơn vị này khẳng định đã chủ động đẩy hết hàng tồn kho trước khi sự việc xảy ra nên mức độ thiệt hại không đáng kể. Đại diện Sơn Lại Cuộc Đời cũng gửi lời cảm ơn tới khách hàng, đối tác và cộng đồng đã quan tâm, hỏi thăm và chia sẻ.

Bài viết được đăng tải

Trước đó, tài khoản TikTok Sơn Lại Cuộc Đời với hơn 1,1 triệu người theo dõi đã đăng tải một đoạn clip ghi lại cảnh đám cháy lớn tại xưởng, kèm dòng chú thích nửa đùa nửa thật:

“1/1/2026. Có thể đây sẽ là một khởi đầu mới cho nhiều điều may mắn tới. Cảm ơn toàn thể khách hàng những ngày qua đã mua sạch sản phẩm ủng hộ Sơn Lại Cuộc Đời. Chúng tôi chính thức thông báo CHÁY HÀNG”. Đoạn video nhanh chóng lan truyền.

Theo tìm hiểu, kênh Sơn Lại Cuộc Đời do hai người đàn ông trung niên là chú Chiến và chú Thắng, sinh sống tại khu vực ngoại thành Hà Nội, cùng xây dựng với mục đích kinh doanh sơn. Dù không sử dụng bối cảnh cầu kỳ, các video của hai chú thường chỉ xoay quanh thùng sơn, mâm cơm, bát đũa hay sinh hoạt đời thường, nhưng lại bất ngờ gây “viral”, liên tục lên xu hướng và được đông đảo cư dân mạng yêu thích.

Đoạn video được đăng tải (Nguồn: Sơn lại cuộc đời)

Liên quan đến vụ cháy, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 18h30 ngày 1/1, hỏa hoạn xảy ra tại một xưởng sản xuất ở thôn Thạch Bích, xã Bình Minh. Do bên trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa bùng phát nhanh và lan rộng ra xung quanh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa. Thời điểm xảy ra cháy, toàn bộ những người có mặt trong xưởng đã kịp thời thoát ra ngoài, không ghi nhận thiệt hại về người.

Đến khoảng 20h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Khu vực nhà xưởng bị thiệt hại hơn 200 m2. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.