Hút thuốc lá điện tử có thể bị phạt 3-5 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 371/2025/NĐ-CP ngày 31-12-2025, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 77/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Nghị định 117/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Chứa chấp người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 10 triệu đồng. Ảnh minh họa

Làm rõ các loại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Theo đó, Nghị định 371 bổ sung các khoản 3, 4, 5, 6 sau khoản 2 điều 2 Nghị định 77/2013/NĐ-CP, nhằm làm rõ, giải thích một số khái niệm. Trong đó, thuốc lá điện tử được định nghĩa là sản phẩm gồm thiết bị điện tử, bộ phận chứa dung dịch và dung dịch thuốc lá điện tử.

Thiết bị điện tử có chức năng làm nóng dung dịch hoặc bằng cách khác tạo ra khí hơi để người sử dụng hít vào. Bộ phận chứa dung dịch được thiết kế dùng một lần, không tái nạp, hoặc dùng nhiều lần, có thể tái nạp dung dịch.

Theo nghị định, dung dịch thuốc lá điện tử được xác định là hỗn hợp chất lỏng chứa dung môi tạo hơi, có hoặc không có nicotine; có thể bổ sung phụ gia, hương liệu và các hóa chất khác để sử dụng cho thuốc lá điện tử hoặc thuốc lá nung nóng.

Dung dịch có nicotine bao gồm mọi dạng nicotine, kể cả muối hoặc hợp chất nicotine, nguồn gốc chiết xuất tự nhiên hay tổng hợp, bao gồm cả nicotinic alcaloid.

Bệnh nhân ngộ độc thuốc lá điện tử điều trị tại cơ sở y tế

Thuốc lá nung nóng là sản phẩm gồm thiết bị điện tử và thuốc lá đặc chế, trong đó thiết bị có thể làm nóng trực tiếp thuốc lá dạng điếu, nung nóng thuốc lá trong buồng chứa, hoặc kết hợp buồng chứa dung dịch thuốc lá điện tử để hóa hơi dung dịch trước rồi làm nóng gián tiếp thuốc lá.

Nhóm này cũng bao gồm các thiết bị điện hóa hơi cá nhân khác có chức năng làm nóng thuốc lá đặc chế mà không đốt cháy.

Thiết bị điện tử được hiểu là các thiết bị dùng cho thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng hoặc các thiết bị điện hóa hơi cá nhân tương tự.

Thuốc lá đặc chế là thuốc lá hoặc nguyên liệu khác chứa nicotine, được sản xuất chuyên biệt để sử dụng cho các thiết bị thuốc lá nung nóng, dưới dạng điếu hoặc hình dạng khác.

Sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bị phạt đến 5 triệu đồng

Nghị định 371 cũng bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi sử dụng và chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Cụ thể, nghị định bổ sung điều 26a về vi phạm quy định sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, vào sau điều 26 của Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Hình ảnh sản phẩm thuốc lá điện tử

Theo đó, người sử dụng thuốc lá điện tử hoặc thuốc lá nung nóng bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy tang vật vi phạm. Hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng.

Các mức phạt trên áp dụng đối với cá nhân; tổ chức vi phạm cùng hành vi sẽ bị phạt tiền gấp đôi. Nghị định 371/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 31-12-2025.