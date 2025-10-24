Thiếu niên 15 tuổi co giật, tổn thương não sau khi hút thuốc lá điện tử chứa ma túy

Ca bệnh được ghi nhận tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai). Khi nhập viện, bệnh nhân là một nam sinh 15 tuổi trong tình trạng lẫn lộn ý thức, co giật, vã mồ hôi, sùi bọt mép. Gia đình cho biết trước đó em vừa sử dụng thuốc lá điện tử do bạn bè rủ thử.

Loại thuốc lá điện tử có ma túy tổng hợp thế hệ mới 5F-ADB khiến nam bệnh nhân 15 tuổi tổn thương não, rối loạn tâm thần. Ảnh: Trung tâm Chống độc

Theo báo Thanh Niên, Tiến sĩ – bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy não bệnh nhân bị tổn thương chất trắng hai bên – vùng đóng vai trò truyền dẫn tín hiệu thần kinh. Các trắc nghiệm tâm lý tiếp theo cũng ghi nhận hàng loạt rối loạn nặng: trầm cảm, lệch lạc nhân cách, hoang tưởng, rối loạn nghi bệnh, thậm chí có biểu hiện tâm thần phân liệt.

Không chỉ ảnh hưởng não bộ, hệ thống cơ quan khác cũng bị tổn thương: thận suy giảm chức năng, áp lực động mạch phổi tăng cao, khiến bệnh nhân phải điều trị tích cực nhiều ngày liền.

Khi mẫu tinh dầu trong cây thuốc lá điện tử được gửi đi xét nghiệm, kết quả khiến cả ê-kíp sửng sốt: trong đó có chứa 5F-ADB, một loại ma túy tổng hợp thế hệ mới. Loại chất này có tác dụng kích thích cực mạnh lên thần kinh, gây rối loạn tâm thần, làm tổn thương tim mạch, và có độc tính rất phức tạp.

“5F-ADB tác dụng rất nhanh và mạnh. Chỉ cần vài lần sử dụng, người trẻ có thể rơi vào trạng thái ảo giác, co giật, thậm chí tử vong. Nếu không chết thì cũng dễ mắc các bệnh mạn tính như suy thận, suy tim, rối loạn tâm thần kinh,” bác sĩ Nguyên cảnh báo.

Sau 10 ngày điều trị tích cực, thiếu niên được chuyển sang Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) để tiếp tục điều trị rối loạn tâm thần do ma túy tổng hợp.

Theo TS Nguyễn Trung Nguyên, đây không phải là trường hợp đầu tiên. Trung tâm Chống độc đã tiếp nhận nhiều ca thanh thiếu niên nhập viện vì ngộ độc thuốc lá điện tử – thứ mà các em tưởng chỉ là món “giải trí hợp mốt”.

Vấn đề đáng sợ nằm ở chỗ: các chất ma túy tổng hợp trong tinh dầu này ẩn mình quá khéo. Khi vào cơ thể, chúng nhanh chóng chuyển hóa thành dạng khác, khiến xét nghiệm máu hoặc nước tiểu rất khó phát hiện. Chỉ khi lấy trực tiếp mẫu tinh dầu hoặc cây vape người dùng sử dụng mới có thể xác định được độc chất.

“Có những trường hợp chúng tôi nghi ngờ ngộ độc nhưng kết quả xét nghiệm âm tính. Phải đến khi lấy mẫu thuốc lá điện tử mới phát hiện có chất ma túy. Đó là lý do nhiều phụ huynh không biết con mình đang sử dụng chất gây nghiện,” ông Nguyên nói thêm.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã trình Chính phủ dự thảo quy định xử phạt từ 3–5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng hoặc chứa chấp việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá thế hệ mới.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, biện pháp hành chính chỉ là phần nổi. Điều quan trọng hơn là nhận thức của cộng đồng và gia đình, đặc biệt với thanh thiếu niên – nhóm dễ bị dụ dỗ bởi vẻ ngoài sành điệu và mùi hương “ngọt ngào” của vape.

Từ một hơi hút “thử cho biết”, nhiều bạn trẻ có thể đánh mất cả tương lai. Và với cậu bé 15 tuổi kia, hậu quả không chỉ là cơn co giật thoáng qua – mà là tổn thương não vĩnh viễn và một cuộc chiến dài chống lại những rối loạn tâm thần để giành lại chính mình.

Bộ Y tế đã trình Chính phủ quy định mức phạt từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá thế hệ mới.

Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi biết rõ người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá thế hệ mới khác tại địa điểm thuộc quyền sở hữu của mình hoặc do mình quản lý mà không ngăn cản hoặc báo cơ quan có thẩm quyền xử lý.