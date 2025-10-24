Chuyên gia cảnh báo mưa rất to, kéo dài trong nhiều ngày tới

Mưa do hoàn lưu bão số 12 không còn lớn như dự kiến ban đầu

Thông tin thêm về tình hình mưa khi bão số 12 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau đó là một vùng áp thấp và tan ngay trên biển, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho rằng, đợt mưa lần này thể hiện tính phức tạp trong tương tác giữa các hệ thống khí quyển, đặc biệt là giữa hoàn lưu bão số 12 và khối không khí lạnh mạnh từ phía Bắc.

Các dự báo ban đầu thiên về kịch bản bão di chuyển ổn định, hướng về vùng biển thành phốHuế – Đà Nẵng trong chiều 22/10 với cường độ suy yếu chỉ 1–2 cấp so với khi còn trên biển.

Theo đó, hoàn lưu bão khi đổ bộ vẫn mang theo một lượng ẩm lớn từ biển vào đất liền, gây mưa ở khu vực Trung Bộ.

Tuy nhiên, thực tế sau khi đến khu vực đặc khu Hoàng Sa, bão đổi hướng Tây Nam và tốc độ di chuyển chậm lại rất nhiều, chỉ khoảng 5–10 km/h.

Do hoàn lưu bão bị khối không khí lạnh mạnh, khô tác động lớn hơn nên bão suy yếu quá nhanh và tan ngay trên biển. Vì vậy, mưa do hoàn lưu bão không còn lớn như dự kiến ban đầu.

Trong đêm 22/10 và sáng 23/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 22/10 giờ đến 8 giờ ngày 23/10 cục bộ có nơi trên 80mm như: trạm Hồ Mạc Khê (Hà Tĩnh) 149,6mm, trạm Trường Xuân (Quảng Trị) 89,2mm, trạm vườn Quốc gia Bạch Mã (Tp. Huế) 108mm,…

Sẽ mưa rất to, kéo dài trong nhiều ngày tới

Đây mới là thời điểm bắt đầu của đợt mưa kéo dài và phức tạp lần này. Sau khi bão tan, nhiễu động gió Đông, không khí lạnh và địa hình chắn gió sẽ gây ra mưa rất to, kéo dài trong nhiều ngày tới, khả năng mưa tăng mạnh hơn từ chiều tối 23/10.

"Người dân không nên chủ quan; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sâu ở các khu vực trũng thấp vẫn đang được cơ quan Khí tượng thủy văn tiếp tục cảnh báo trong những ngày tới và đang tiếp tục theo dõi sát, đồng thời sẽ liên tục cập nhật bản tin để các địa phương chủ động ứng phó", ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

DỰ BÁO MƯA LỚN TỪ HÀ TĨNH ĐẾN QUẢNG NGÃI

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24-48 giờ tới: Từ sáng 23/10 đến đêm 24/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 23/10, khu vực Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>60mm/3h).

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng cấp 2.

Dự báo tác động của mưa lớn: Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh và nhiễu động gió Đông sẽ gây mưa rất lớn diện rộng

Trước đó, chiều 20/10, nhận định về tình hình tác động của bão số 12 đến đất liền Việt Nam, TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh và nhiễu động gió Đông sẽ gây mưa rất lớn diện rộng cho các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi với lượng mưa phổ biến từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi từ 200–400 mm, có nơi trên 500 mm; trọng tâm là khu vực Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có lượng mưa từ 500–700 mm, cục bộ có nơi trên 900 mm.

"Mưa lớn kéo dài có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu ở vùng trũng thấp và đô thị.

Đây là kịch bản chính được nhận định – bão tuy suy yếu nhanh sau khi vào bờ nhưng hoàn lưu kết hợp không khí lạnh sẽ gây mưa – lũ trên diện rộng và kéo dài đến hết tháng 10". Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm lưu ý.

Đề cập đến tác động của không khí lạnh đối với bão, Phó Giám đốc Hoàng Phúc Lâm cho rằng, không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống Biển Đông trong thời điểm bão di chuyển gần bờ sẽ tác động mạnh đến hướng và cường độ của bão.

Cụ thể, luồng không khí lạnh làm cho bão chuyển hướng lệch dần xuống phía Tây Nam và suy yếu nhanh khi tiến gần đất liền. Tuy vậy, sự tương tác giữa hoàn lưu bão, không khí lạnh và gió Đông lại khiến mưa tăng mạnh trên diện rộng ở khu vực Trung Bộ.

"Nói cách khác, không khí lạnh giảm sức gió của bão số 12 nhưng lại làm tăng nguy cơ mưa lũ, đặc biệt tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi", ông Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, sau là hoàn lưu bão, từ ngày 23 đến 30/10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ lớn, mực nước đỉnh lũ đạt hoặc vượt báo động 3, gây ngập lụt sâu, diện rộng, kèm theo nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai dự báo ở mức 3

"Người dân khu vực Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, cần chủ động phương án phòng tránh mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất, đảm bảo an toàn cho người và tài sản", ông Hoàng Phúc Lâm cảnh báo.

Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày, cục bộ có nơi trên 800mm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 202/CĐ-TTg ngày 22/10/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Trung Bộ.

Công điện gửi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, thành ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Bão số 12 đang tiếp tục di chuyển về ven biển và đất liền nước ta. Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: Tối nay và ngày mai bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển và đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi; do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh, kết hợp với một số hình thế thời tiết khác, từ đêm nay (22/10) đến ngày 27/10, khu vực Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày, cục bộ có nơi mưa rất to trên 800mm.

Mưa lớn, thủy triều, nước dâng cao, nguy cơ cao xảy ra ngập úng nghiêm trọng ở các đô thị và vùng trũng thấp, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; lũ lớn trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Tập trung triển khai quyết liệt ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

Tiếp theo Công điện số 200/CĐ-TTg ngày 20/10/2025, để chủ động phòng, tránh, ứng phó ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương và các bộ, ngành có liên quan; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đình hoãn các cuộc họp không cấp bách, chưa thật cần thiết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác phòng, tránh, ứng phó bão số 12 và nguy cơ mưa lũ lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 200/CĐ-TTg ngày 20/10/2025 và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 22/10/2025.

Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi chỉ đạo:

a) Tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, tránh để xảy ra thiệt hại về người và tài sản do lơ là, chủ quan trong chỉ đạo của chính quyền và ứng phó của Nhân dân.

b) Tiếp tục rà soát, xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân di chuyển hoặc triển khai các biện pháp để bảo vệ tài sản, hạn chế thiệt hại.

c) Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ dân ở các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, chia cắt, cô lập chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đề phòng tình huống mưa lớn, sạt lở gây chia cắt, cô lập nhiều ngày.

Đồng thời cần chủ động có phương án hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, khó khăn, đối tượng yếu thế và người dân tại nơi sơ tán; bố trí lực lượng kiểm soát giữ gìn trật tự, bảo vệ tài sản để người dân yên tâm sơ tán.

d) Chủ động vận hành tiêu nước đệm, khơi thông hệ thống thoát nước, phòng chống ngập lụt đô thị; vận hành điều tiết các hồ thủy điện, thủy lợi sẵn sàng dành dung tích cho phòng, chống lũ, giảm lũ, hạn chế ngập lụt cho hạ du.

đ) Triển khai ngay lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực trọng điểm, nhất là nơi có nguy cơ xảy ra chia cắt, cô lập khi mưa lớn, sạt lở, kịp thời ứng cứu, xử lý sự cố phát sinh theo "phương châm bốn tại chỗ".

e) Căn cứ tình hình cụ thể, chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học trong thời gian mưa lũ, ngập lụt để bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập sâu, kiên quyết không để người dân qua lại nếu không bảo đảm an toàn.

Bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, sẵn sàng sơ tán dân cư

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo theo dõi chặt chẽ, dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để cơ quan chức năng và người dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả; chỉ đạo, đôn đốc công tác phòng, chống, ứng phó phù hợp với diễn biến tình hình, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo điều tiết hoạt động của các phương tiện qua vùng bị tác động bởi mưa lũ, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, hàng không; bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tại công trường thi công các tuyến cao tốc.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện và sản xuất công nghiệp, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo triển khai lực lượng, phương tiện tại các khu vực xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán dân cư, ứng phó mưa lũ và cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương phòng, chống, ứng phó với mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh.

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó bão số 12 và mưa lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 200/CĐ-TTg ngày 20/10/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 12 và mưa lũ.

Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: Trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, đạt cường độ mạnh nhất cấp 11, giật cấp 13 (khi ở khu vực phía Bắc đặc khu Hoàng Sa).

Từ ngày mai 21/10 bão tương tác với không khí lạnh, có thể thay đổi cả hướng di chuyển và cường độ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, kết hợp với các hình thế thời tiết khác, từ ngày 22-26/10 khu vực Trung Bộ, nhất là từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng cao xảy ra đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày, cục bộ có nơi mưa rất to trên 900mm; nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở các vùng trũng thấp và đô thị; lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên trên báo động 3.

Đây là cơn bão diễn biến phức tạp, nguy cơ cao sẽ xảy ra mưa lớn kéo dài nhiều ngày trên diện rộng, gây lũ lớn, ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương. Để chủ động phòng, tránh, ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương và các bộ, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển, nhất là từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk tập trung chỉ đạo, chủ động triển khai ngay các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với bão số 12, đặc biệt là nguy cơ mưa lũ lớn, sạt lở đất, lũ quét với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất, chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất, lường trước các tình huống xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân, không để bị động, bất ngờ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với lực lượng biên phòng, các cơ quan quản lý chuyên ngành và chủ tàu tiếp tục rà soát, kiểm đếm, nắm chắc vị trí của toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển di chuyển để không đi vào, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp ứng phó với nguy cơ mưa lũ lớn, sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt tại các đô thị, khu dân cư vùng trũng thấp, ven sông, suối, trong đó:

a) Rà soát, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, nhất là các hộ dân, khu dân cư sinh sống ở khu vực đồi núi, sườn dốc, ven sông, suối, taluy đường đã có dấu hiệu bị sạt trượt để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn trước khi xảy ra mưa lũ.

b) Chủ động triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn đối với hồ đập, đê điều, chủ động tiêu nước đệm, vận hành điều tiết nước các hồ thủy điện, thủy lợi để dành dung tích phòng, chống lũ, cắt giảm lũ cho hạ du, bảo đảm an toàn công trình và chống ngập lụt.

c) Hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hoạch sản phẩm nông nghiệp sắp đến thời kỳ thu hoạch với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", nhất là các hoạt động nuôi trồng thủy, hải sản trên sông, ven biển, cửa sông hạn chế tối đa thiệt hại khi xảy ra mưa lũ lớn.

d) Rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực trọng điểm, nhất là những nơi có nguy cơ xảy ra chia cắt, cô lập do sạt lở, ngập lụt để sẵn sàng ứng phó với tình huống bị cô lập, chia cắt nhiều ngày và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

đ) Tổ chức theo dõi chặt chẽ, cập nhật đầy đủ, thông tin kịp thời về tình hình và dự báo diễn biến bão, mưa lũ để Nhân dân chủ động ứng phó, không để tình trạng người dân không nắm được thông tin về thiên tai; tăng cường phổ biến, hướng dẫn cho người dân nhận biết các dấu hiệu xảy ra thiên tai và biện pháp, kỹ năng ứng phó với từng tình huống thiên tai, nhất là đối với sạt lở đất, lũ quét.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn theo dõi chặt chẽ, tham khảo các thông tin dự báo của quốc tế để dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để cơ quan chức năng và người dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

Chủ động chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động thủy sản trên biển, ven biển, bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi, sản xuất nông nghiệp; phối hợp với ngành công thương và các địa phương chỉ đạo vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống liên hồ chứa, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn hồ đập.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình, thường xuyên cập nhật và chủ động thông báo khu vực nguy hiểm trên biển để tàu thuyền, phương tiện không đi vào và thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo rà soát tất cả tàu và phương tiện vận tải hoạt động trên biển, ven biển, trên sông tại vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão, mưa lũ, chủ động hướng dẫn di chuyển, neo đậu tại các khu vực bảo đảm an toàn (đặc biệt lưu ý tránh đứt neo, trôi tàu khi mưa lũ lớn); chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn giao thông, hoạt động xây dựng, nhất là an toàn cho người, phương tiện tại công trường thi công các tuyến cao tốc trong thời gian bị ảnh hưởng của mưa lũ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện và sản xuất công nghiệp, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chủ động chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác sơ tán, di dời dân cư, ứng phó với bão, mưa lũ và cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia theo dõi sát diễn biến tình hình, sẵn sàng điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với bão và mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam kịp thời thông tin về tình hình thiên tai và công tác chỉ đạo ứng phó của các cơ quan chức năng, tăng cường phổ biến, hướng dẫn biện pháp, kỹ năng ứng phó ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét cho người dân.

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai kịp thời công tác ứng phó với bão, mưa lũ.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh.

Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia chỉ đạo ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt

Ngày 20/10, Trưởng ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia, ban hành văn bản số 19/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét.

Theo đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 và không khí lạnh, từ đêm 22/10 đến ngày 26/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng.

Trong đó khu vực Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng tổng lượng mưa phổ biến từ 500-700 mm, cục bộ có nơi trên 900 mm; từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi phổ biến từ 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị; lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 3.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn.

Chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn và có phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán.

Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với tình huống mưa lũ kéo dài.

Các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố nêu trên tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công, khu vực hầm mỏ, khai thác khoáng sản; chủ động biện pháp tiêu nước chống úng bảo vệ khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.

Các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa và hạ du; chủ động vận hành hồ chứa đảm bảo dung tích đón lũ theo quy định; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Tùy theo thực tế tại địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học khi xảy ra mưa lũ lớn.

Đồng thời phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại địa bàn trọng điểm, nhất là các thôn, bản có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét; rà soát triển khai phương án dự phòng cung cấp điện, sóng viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc được thông suốt từ thôn, bản đến các cấp, không để gián đoạn thông tin; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão và mưa lũ, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của mưa lũ, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến các cấp chính quyền, đặc biệt là cấp xã và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Bộ Xây dựng chỉ đạo ứng phó bão số 12 và mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện về việc tập trung chủ động ứng phó với bão số 12 và mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, để chủ động ứng phó với bão số 12 và mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất, triển khai Công điện số 19/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 20/10/2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Công điện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc tình hình diễn biến của bão và mưa lũ; tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát, cập nhật phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó với bão số 12 và mưa, lũ với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Về phía Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chỉ đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam bố trí phương tiện tại các khu vực trọng điểm dự báo bão số 12 sẽ ảnh hưởng trực tiếp để sẵn sàng phối hợp với các đơn vị, lực lượng có liên quan triển khai nhanh nhất công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Đôn đốc các đơn vị quản lý, bảo trì đường thủy nội địa kịp thời thu hồi phao tiêu, báo hiệu trước khi lũ về hoặc khi nhận được thông báo xả lũ của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các địa phương.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chỉ đạo các Cảng vụ hàng hải và đường thủy nắm chắc số lượng tàu, thuyền, phương tiện vận tải thủy đang neo đậu tại vùng neo đậu, các cửa sông, cửa biển, vùng nước quanh các đảo, luồng lạch trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão và hướng dẫn tàu, thuyền vào khu neo đậu an toàn; tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão.

Phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các địa phương để có biện pháp ứng phó phù hợp, kiên quyết yêu cầu các tàu, thuyền vận tải di chuyển về nơi tránh trú an toàn hoặc chủ động di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các Khu Quản lý đường bộ phối hợp với các Sở Xây dựng và các lực lượng chức năng của địa phương rà soát, hoàn thiện kịch bản, phương án ứng trực, phân luồng giao thông, cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở những vị trí bị ngập nước, ngầm tràn, đoạn đường bị đứt, đoạn đường bị sạt lở; kiểm soát giao thông, chủ động điều tiết giao thông; cấm đường tại các vị trí nguy hiểm (ngầm tràn, cầu, phà…) trên các tuyến quốc lộ trong vùng chịu ảnh hưởng của bão, mưa lũ, kiên quyết không cho người và phương tiện đi vào những vị trí này nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người, phương tiện.

Đơn vị cũng chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, bố trí máy móc, thiết bị và nhân lực ở những vị trí trọng yếu thường xuyên bị sụt trượt để chủ động khắc phục, đảm bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ trọng điểm trong khu vực chịu ảnh hưởng.

Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như: cầu, đường yếu, dễ bị ngập nước; các đoạn đường đèo dốc, khu vực hay xảy ra lũ quét, đá rơi, đất sụt, các khu vực đường sắt ở phía hạ lưu đê, đập thủy lợi, hồ chứa nước... sẵn sàng, chủ động ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện.

Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các đơn vị tập trung phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực khắc phục hậu quả mưa lũ và đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian nhanh nhất. Có kế hoạch dừng tàu, giãn tàu, tăng bo, chuyển tải hành khách khi tình hình mưa lũ gây ngập úng, sụt trượt tại các khu gian phải dừng tàu.

Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các Hãng hàng không, Công ty Bay dịch vụ hàng không theo dõi chặt chẽ tình diễn biến thời tiết trong khu vực bị ảnh hưởng của bão và mưa lớn, để điều chỉnh hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động bay. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin liên lạc, công tác điều hành, chỉ huy bay để kịp thời phát hiện và xử lý khắc phục các sự cố.

Đối với Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng chỉ đạo các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn có liên quan triển khai ngay công tác ứng phó với bão số 12 và mưa lũ, chuẩn bị các điều kiện để kịp thời khắc phục các sự cố công trình; phối hợp đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến vừa thi công vừa khai thác.

Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam chỉ đạo hệ thống đài thông tin duyên hải tăng cường thời lượng phát sóng thông báo, cảnh báo thông tin về hướng đi chuyển của bão số 12; hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền di chuyển không đi vào hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Tại công điện nêu rõ: Sở Xây dựng các tỉnh trong khu vực ảnh hưởng của bão số 12 và mưa lũ chủ động phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ khu vực, các lực lượng chức năng của địa phương trong việc khắc phục sự cố do bão, mưa, lũ gây ra, tiến hành phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt.

Trong đó, tập trung kiểm tra, rà soát ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún đất trên các tuyến đường được giao quản lý, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, có phương án bố trí phương tiện, thiết bị để kịp thời hỗ trợ người dân đi qua các khu vực bị ngập lụt.

Các địa phương chỉ đạo các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát các vị trí có nguy cơ ngập úng, gây ách tắc giao thông để có phương án thoát nước nhanh, hạn chế ách tắc giao thông.

Bố trí nhân lực, phương tiện, trang thiết bị máy móc ứng trực đảm bảo tiêu thoát nước sớm, chống ngập úng tại các điểm ngập úng trong đô thị. Chú ý đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong công tác khắc phục ngập, úng, thoát nước.

Ngoài ra, chỉ đạo các đơn vị quản lý cây xanh trong khu vực đô thị thực hiện kiểm tra và có phương án cắt, tỉa đối với các cây xanh có nguy cơ gãy, đổ gây mất an toàn giao thông và an toàn công trình xây dựng trong đô thị. Chuẩn bị nhân lực, máy móc, trang thiết bị sẵn sàng thu dọn, xử lý đối với cây gãy, đổ để đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian nhanh nhất.

Bộ Công Thương chỉ đạo triển khai ứng phó với Bão số 12

Thực hiện chỉ đạo tại Công điện số 18/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 19/10/2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc ứng phó với bão số 12, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu Thủ trưởng tại các đơn vị trong ngành công thương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo an toàn tính mạng người dân, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Cụ thể, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố (đặc biệt các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi) chỉ đạo các chủ đập thủy điện trên địa bàn thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, tăng cường kiểm tra việc vận hành đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện, nhất là hồ đập xung yếu, thủy điện nhỏ hoặc đang thi công, sửa chữa, kịp thời phát hiện các điểm có nguy cơ sạt lở để cắm biển cảnh báo, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng tại địa phương thông tin kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp.

Cùng đó, tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản và hệ thống lưới điện thuộc địa bàn quản lý. Yêu cầu các cơ sở khai thác khoáng sản trên địa bàn có biện pháp phòng chống sạt lở đất, ngập lụt tại các mỏ, rà soát kiểm tra các hồ thải quặng đuôi các khai trường, các hầm lò khai thác với độ sâu lớn.

Khẩn trương rà soát các khu vực ngập sâu ven sông suối, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực có nguy cơ bị chia cắt, cô lập để kịp thời có phương án dự trữ hàng hóa cụ thể, đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, nhất là lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân, đặc biệt là các hộ gia đình trong vùng bị chia cắt, cô lập. Không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các đơn vị điện lực tại các địa phương, các chủ đập thủy điện thuộc phạm vi quản lý tập trung sẵn sàng đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, hậu cần để ứng phó với diễn biến của bão số 12.

Cùng đó, tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra đối với các công trình lưới điện, hổ đập thủy điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng.

Chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy điện thuộc phạm vi quản lý thực hiện đầy đủ yêu cầu tại Công điện này.

Phối hợp với Sở Công Thương chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập, nhất là các hồ đập xung yếu, thủy điện nhỏ hoặc đang thi công, sửa chữa; vận hành các hồ chứa thủy điện đảm bảo an toàn công trình, an toàn hạ du.