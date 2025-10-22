Vì sao bão gặp không khí lạnh lại gây mưa rất to trong nhiều ngày liên tiếp?

Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn Trung ương, vào 11h ngày 22/10, vị trí tâm bão số 12 cách TP Đà Nẵng khoảng 260km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 5-10km/h.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên khoảng từ trưa ngày 22/10 đến ngày 27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng (mưa cường độ lớn tập trung từ chiều ngày 22/10 đến hết ngày 23/10).
Tổng lượng mưa phổ biến ở Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi khoảng 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng phổ biến 500-700mm, cục bộ có nơi trên 900mm.
Chia sẻ với tờ Thanh Niên, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết sự tương tác giữa khối không khí lạnh cường độ mạnh và hoàn lưu bão số 12 (bão Fengshen), kết hợp gió đông trên cao và hiệu ứng địa hình miền Trung sẽ gây ra tổ hợp thiên tai nguy hiểm khi mưa lớn xảy ra trên diện rộng và kéo dài những ngày sắp tới.
Giải thích về sự tác động cộng hưởng này, ông Mai Văn Khiêm cho biết, hoàn lưu bão số 12 sau khi đi vào ven biển Trung bộ sẽ mang theo lượng ẩm lớn từ Biển Đông vào đất liền.
Ngoài ra, không khí lạnh duy trì gió đông bắc mạnh trên khu vực bắc Biển Đông, vịnh Bắc bộ trong nhiều ngày tới và khu vực này đồng thời tồn tại nhiễu động gió đông.
Sự kết hợp của những yếu tố nói trên với địa hình dãy Trường Sơn chạy dọc miền Trung tạo hiệu ứng chắn gió, làm tăng khả năng mưa lớn và kéo dài. Do vậy, đợt mưa này không chỉ do hoàn lưu bão số 12 mà còn có thể kéo dài nhiều ngày sau khi bão tan.
Cơ quan khí tượng dự báo, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.
Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 3 (cấp cao nhất).