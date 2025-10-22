Người dân Đà Nẵng dùng bạt bọc kín ô tô đề phòng ngập lụt do bão số 12

Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, anh Nguyên Trần (ở đường Mẹ Nhu, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng ) cho hay đã dùng bạt loại lớn để bọc kín xe ô tô phòng bị nước tấn công.

Xe ô tô được trùm bạt kín, để trong nhà phòng ngập nước.

"Hôm trước tôi thấy một gia đình ở Thái Nguyên bọc xe ô tô bằng bạt, khi nước lũ dâng thì xe vẫn nổi, không bị lọt nước vào bên trong nên áp dụng thử cho xe nhà mình", anh kể.

Anh Trần cho biết đã tham khảo nhiều loại bạt và được giới thiệu loại bạt màu cam - xanh loại lớn. Đây là loại bạt thông dụng, có khả năng chống nước rất tốt.

Khi đưa bạt về, anh trải ra sàn nhà sau đó lái xe vào giữa bạt rồi trùm kín, dùng dây buộc chặt trên đỉnh xe và trước mũi xe.

Để chắc chắn, anh còn dùng băng keo dán kỹ. Với cách làm này, nếu nước vào nhà, dâng lên thì xe sẽ nổi và ở yên trong nhà, không lo trôi đi nơi khác.

Xe được buộc kín, dán thêm băng keo để nước không lọt vào. Bên cạnh là cây đàn piano cũng được áp dụng cách tương tự.

"Nhiều người hỏi tôi sao không di chuyển xe đến nơi cao ráo để tránh ngập nước . Tôi thấy dự báo mưa lớn trên diện rộng, giờ cũng không biết khu vực nào là chắc chắn an toàn. Quan trọng là tôi muốn chủ động, có phương án cụ thể, tối ưu để bảo vệ tài sản của mình", anh nói.

Ngoài xe ô tô, anh còn dùng bạt bọc kín cây đàn piano đề phòng nước lũ. Phía ngoài cửa còn làm thêm vách chống ngập cao 1,4m. Anh chia sẻ thêm, đợt ngập lịch sử vào tháng 10/2022, nhà anh bị ngập 1m, hư hại rất nhiều đồ đạc. Xe ô tô cũng bị nhấn chìm nên giờ nghe dự báo mưa lớn là rùng mình.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, từ 22-27/10, nhiều khu vực tại Đà Nẵng có khả năng xảy ra một đợt mưa rất lớn trên diện rộng. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 350-600mm, có nơi trên 800mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo từ ngày 23 - 28/10, trên các sông thuộc thành phố Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông dao động ở mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3.