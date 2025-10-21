Diễn biến mưa bão ở miền Trung

Vào 16 chiều nay (21/10), tâm bão Fengshen đang cách Đà Nẵng khoảng 420km về phía đông đông bắc với cường độ cấp 9-10, giật cấp 12.

Dự báo từ chiều nay đến đêm 22/10, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần.

Khoảng sáng sớm ngày 23/10, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó đi vào khu vực Đà Nẵng – Quảng Ngãi, tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến trưa 23/10, tâm vùng áp thấp trên đất liền Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh và gió đông cùng hiệu ứng địa hình, mưa sẽ bắt đầu từ khoảng trưa 22/10 ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Trong đó nơi hứng chịu lượng mưa lớn nhất là Nam Quảng Trị - Đà Nẵng với lượng mưa trong gần hai ngày lên tới 200-400mm, có nơi trên 700mm.

Ảnh vệ tinh chụp bão Fengshen lúc 16h chiều nay.

Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi từ trưa 22 đến hết ngày 23/10 có mưa từ 100-200mm, có nơi trên 300mm. Nguy cơ cao xuất hiện mưa trên 200mm trong 3 giờ khiến nước dâng nhanh, có thể gây ngập úng khu vực trũng thấp.

Sau đó, từ đêm 23/10 đến ngày 24/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50–120mm, có nơi trên 200mm.

Từ 25-30/10, khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Mưa xuất hiện theo từng đợt, cục bộ có mưa to đến rất to.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ đêm 22-28/10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Bồ, sông Hương (Huế), sông Vu Gia-Thu Bồn (Đà Nẵng), sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) và các sông nhỏ lên mức báo động (BĐ) 3 và trên BĐ3 ; sông Gianh (Quảng Trị), sông Sê San (Quảng Ngãi) lên trên mức BĐ2.

Nguy cơ ngập lụt sâu trên diện rộng các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, kéo dài các loại hình thiên tai nguy hiểm khác như lũ quét, sạt lở đất.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 21/10, khu vực từ Quảng Trị - Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15–30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.