Bắt tạm giam nữ giám đốc Phạm Thị Mai

Ngày 21/10/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Thị Mai (sinh năm 1977), trú tại xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” quy định tại khoản 3 Điều 193 - Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, đầu tháng 6/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện trên địa bàn huyện Đô Lương có dấu hiệu sản xuất hàng giả là thực phẩm. Trước tình hình trên, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án để tập trung lực lượng và phương tiện nhằm đấu tranh, triệt phá trong thời gian sớm nhất.

Ngày 17/6/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra đột xuất công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food (địa chỉ: xóm 6 Thị Trấn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) do Phan Thị Mai làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Đối tượng Phan Thị Mai tại Cơ quan Công an

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 3.934 thùng (can) dầu ăn thực vật nhãn hiệu Keva Gold, tổng khối lượng 37.618 lít, được xác định do chính công ty này sản xuất.

Theo tài liệu điều tra, công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food được Phan Thị Mai thành lập ngày 26/3/2024, ngành nghề đăng ký chính là sản xuất dầu, mỡ động thực vật. Sau khi đi vào hoạt động, Mai đã tổ chức xây dựng nhà xưởng, mua máy móc, nguyên liệu, thuê nhân công để sản xuất dầu ăn mang thương hiệu Keva Gold bán ra thị trường.

Tuy nhiên, vì mục đích trục lợi, với vai trò là người chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất dầu thực vật (dầu cọ) của công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food, Phan Thị Mai đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng, gây không ít khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý.

Lực lượng chức năng thu giữ gần 4.000 thùng (can) dầu ăn thực vật nhãn hiệu Keva Gold

Cụ thể, Mai đã chỉ đạo sản xuất dầu ăn không bổ sung Vitamin A theo quy định pháp luật nhưng vẫn in trên nhãn mác sản phẩm thông tin “được tăng cường Vitamin A” nhằm đánh lừa người tiêu dùng và nâng cao giá trị thương mại. Đồng thời, Mai không thực hiện việc thu hồi các sản phẩm đã lưu thông trên thị trường.

Kết quả giám định chuyên môn xác định, sản phẩm của công ty thể hiện trên nhãn hàng hóa có chỉ tiêu Natri 23,7 mg/100g, trong khi thực tế hàm lượng chỉ dưới 0,3 mg/100g, tương đương chưa đến 1,3% so với công bố. Toàn bộ số dầu ăn do An Thịnh Food sản xuất được xác định là hàng giả.

Bên trong Công ty TNHH thương mại An Thịnh Food thời điểm Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra

Từ tháng 4/2024 đến thời điểm bị kiểm tra, bắt giữ, Công ty TNHH thương mại An Thịnh Food đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn, trị giá khoảng 75 tỷ đồng, cung cấp cho các đại lý, khách hàng trên địa bàn Nghệ An và nhiều tỉnh miền Trung như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên…

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đề nghị: những tổ chức, cá nhân nào đã từng mua dầu ăn thực vật của Công ty TNHH An Thịnh Food sản xuất thì liên hệ với đồng chí Trung tá Nguyễn Hà Dũng (điều tra viên Phòng Cảnh sát kinh tế, SĐT: 0986.456.786) để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả không chỉ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng. Dầu ăn là mặt hàng thiết yếu, được sử dụng hằng ngày trong các bữa ăn của mọi gia đình; việc sử dụng sản phẩm kém chất lượng, không đảm bảo tiêu chuẩn dinh dưỡng có thể dẫn đến ngộ độc, rối loạn chuyển hóa và nhiều nguy cơ bệnh lý khác.

Vì vậy, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, tem nhãn đầy đủ, còn hạn sử dụng và được phân phối bởi đơn vị uy tín. Tuyệt đối không mua, không sử dụng hàng hóa trôi nổi, giá rẻ bất thường hoặc không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ về sản phẩm dầu ăn hoặc thực phẩm giả, cần báo ngay cho cơ quan Công an hoặc cơ quan quản lý thị trường gần nhất để phối hợp kiểm tra, xử lý. Việc chủ động phát hiện, tố giác các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả không chỉ bảo vệ quyền lợi của chính người tiêu dùng mà còn góp phần ngăn chặn những mối nguy hại tiềm ẩn đối với sức khỏe cộng đồng và trật tự xã hội.