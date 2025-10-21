Tìm thấy thi thể bé trai 4 tháng tuổi rơi xuống kênh: Người mẹ ngã khuỵu, òa khóc nức nở

Liên quan đến vụ việc, bé trai hơn 4 tháng tuổi bị rơi xuống kênh Xẻo Rô mất tích, trao đổi với báo Lao động, chiều 21/10, ông Võ Thanh Toàn - Phó Chủ tịch UBND xã An Biên (An Giang) cho biết, đến khoảng hơn 3h chiều nay lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể cháu bé. Vị trí tìm thấy ở khu vực ấp 5, cách nhà cháu bé khoảng 3km.

Lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm cháu bé

Sau khi thi thể cháu bé được tìm thấy, đội cứu hộ và lực lượng chức năng đã đưa về căn nhà của gia đình nằm chênh vênh cạnh mép kênh. Khoảnh khắc nhìn thấy con trai xấu số, người mẹ trẻ đã ngã khuỵu bật khóc nức nở trước nỗi mất mát này.

Người phụ nữ bật khóc nức nở, nghẹn ngào nói, "Sao con lại bỏ mẹ. Dậy với mẹ đi con ơi.Mẹ không bỏ con nữa đâu... Con muốn ôm con của con". Giây phút ấy, ai chứng kiến cũng lặng người, không cầm được nước mắt trước nỗi mất mát quá lớn của người mẹ trẻ.

Trước đó, theo thông tin trên báo Tuổi trẻ cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Lê Thị Kiều (26 tuổi, ngụ ấp 2, xã An Biên) rất khó khăn. Căn nhà nằm lọt thỏm dưới gầm cầu Thứ Ba chợ (cũ), chênh vênh trên những cây cọc gỗ cắm tạm bên mé sông. Mái và vách được chắp vá từ những tấm tôn cũ đã gỉ sét, chỗ thủng, chỗ vá. Sàn nhà lát bằng những tấm ván mục, nhiều khe hở có thể nhìn thấy dòng nước đục ngầu bên dưới.

Người mẹ trẻ đau đớn ngóng trông tin tức của con trai 4 tháng tuổi

Cả căn nhà chỉ rộng chưa đến 10m², chia làm hai phần nhỏ: một bên đặt tấm nệm cũ làm chỗ ngủ cho 6 mẹ con, bên kia là góc bếp hẹp chừng một mét, nơi đặt chiếc bếp gas mini và vài vật dụng nấu nướng đơn sơ.

Chị Kiều 26 tuổi nhưng đã có 5 người con. Gia đình thuộc hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Hằng ngày, chị đi bán vé số, chồng làm thuê trên biển, nên con nhỏ chủ yếu do mẹ trông nom.

"Đêm nào tôi cũng cho bé ngủ nằm cặp mé ngoài cùng ra bờ sông, còn bên trong là 4 bé nằm chung nệm với tôi, vì sợ nằm bên trong sẽ bị các bé khác đè nó. Bé chỉ mới biết lật cách đây vài ngày thôi. Tôi thấy phần mùng chỗ bé nằm đã rớt xuống sông nên bằng linh tính của người mẹ thì tôi nghĩ con của tôi đã rớt xuống sông rồi", chị Kiều ngậm ngùi nói.

Như đã đưa tin, ngày 20/10, cơ quan chức năng nhận được thông tin vụ việc chị Lê Thị Kiều (26 tuổi) là mẹ của cháu bé hơn 4 tháng tuổi trình báo, nghi vấn con trai rơi xuống kênh. Lãnh đạo xã đã chỉ đạo cho ngành công an trực tiếp phối hợp với lực lượng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn cứu hộ khu vực U Minh Thượng để phối hợp các phương án triển khai tìm kiếm cháu bé.

Cả ngày 20/10, các thợ lặn của lực lượng chuyên môn cùng với công an xã đã lặn và mò tìm trong phạm vi bán kính là khoảng 3 km. Huy động phương tiện gồm 3 vỏ máy và lực lượng cứu hộ, cứu nạn, quân sự và công an xã cùng tiếp tục tìm kiếm.

Ngoài lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ còn có lực lượng mặt trận và các tổ chức đoàn thể cũng đã trực tiếp đến gia đình để động viên thăm hỏi.

Được biết, hoàn cảnh gia đình chị K rất khó khăn, địa phương và mạnh thường quân đã trao hỗ trợ trước mắt 10 triệu đồng cho gia đình để tạm ổn định sinh hoạt trong thời điểm này.