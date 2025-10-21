Vé số trúng 2 tỉ bị từ chối trả thưởng vì rách: Dự kiến trong tuần này sẽ có kết quả

Liên quan tới vụ vé số trúng 2 tỉ đồng bị rách ở giữa, đến trưa nay 21/10, anh P.V.T (36 tuổi, ở xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi), đại diện của ông P.D.L (người có tờ vé số trúng độc đắc bị rách), cho biết sáng nay (21/10) đã cùng ông L. làm việc với Ban lãnh đạo Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi.

Thông tin trên PLO, Anh P.V.T. cho biết tại buổi làm việc, phía Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai yêu cầu người trúng thưởng cung cấp thông tin liên quan như: Xác nhận nhân thân, cung cấp thông tin người bán tờ vé số trúng thưởng, thời gian mua tờ vé số, lý do vì sao tờ vé số bị rách…

“Ngay sau buổi làm việc, tôi và đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi đã đến Công an tỉnh Quảng Ngãi để giám định tờ vé số trúng giải độc đắc. Dự kiến trong tuần này sẽ có kết quả”, anh T. nói trên PLO.

Tờ vé số trúng độc đắc bị rách ở giữa.

Ngày 25/9, ông L. có mua một tờ vé số, rồi gấp lại bỏ vào túi quần cùng bao thuốc lá, gặp lúc trời mưa. Hôm sau, ông L. dò kết quả, phát hiện tờ vé số của mình trúng độc đắc và mang đến đại lý của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi để làm thủ tục nhận thưởng.

Thời điểm đó, đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai cho rằng tờ vé đã bị rách rời một phần chính giữa, phần rách rời đó đã bị mất nên xác định tờ vé số của ông L. không đủ điều kiện nhận thưởng theo quy định.

Ngày 1/10, ông L. đã viết đơn yêu cầu Công ty xổ số tỉnh Gia Lai trả thưởng. Ngày 8/10, ông Huỳnh Minh Hùng, Phó Giám đốc Công ty Xổ số tỉnh Gia Lai đã chủ trì làm việc với ông L. liên quan đến việc đề nghị trả thưởng tờ vé số 996946C trúng giải đặc biệt nhưng bị rách, thủng.

Tại buổi làm việc, đại diện công ty cho rằng tờ vé đã bị rách rời một phần chính giữa và phần rách rời đó đã bị mất. Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai xác định tờ vé số của ông L. không đủ điều kiện nhận thưởng căn cứ theo Thông tư số 75/2013/TT- BTC ngày 4.6.2013 của Bộ Tài chính.

Thông tư này hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số, tại khoản 1 điều 31 có quy định về điều kiện của vé xổ số lĩnh thưởng: "Phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định. Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu...".

Cũng trong ngày 8/10, ông Huỳnh Tấn Minh, Trưởng văn phòng đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại Quảng Ngãi, đã lập biên bản và trả lại tờ vé số trúng thưởng cho ông L.

Vì vậy, ông L. quyết định cùng với người được ủy quyền của mình ra Huế gặp luật sư để được tư vấn pháp lý. Đồng thời cử luật sư tham gia làm việc với Công ty xổ số tỉnh Gia Lai, nộp đơn khởi kiện, tham gia tố tụng tại Tòa án nhân dân khu vực 7 Gia Lai và tòa các cấp có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông L. nếu ông quyết định khởi kiện đòi trả thưởng.