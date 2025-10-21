Bộ Công an cảnh báo khẩn

Bộ Công an ngày 21/10 vừa phát đi cảnh báo khẩn về chiêu trò lừa đảo mới đang lan rộng trên mạng xã hội, khi các đối tượng giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát… gọi video để “làm việc” với người dân, đặc biệt nhắm vào học sinh, sinh viên và phụ huynh.

Theo Bộ Công an, nhiều nạn nhân là học sinh, sinh viên và phụ huynh đã hoảng loạn khi nhận được cuộc gọi video có hình ảnh giả mạo cán bộ Công an, kèm nội dung dàn dựng như “bắt cóc người thân” hay “liên quan đến vụ án”, sau đó bị yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng để “phục vụ điều tra”.

Bộ Công an nhấn mạnh, khẳng định rõ ràng: “Cơ quan Công an không gọi video call để làm việc với người dân qua điện thoại”.

Đồng thời, không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền, cung cấp mã OTP hay thông tin ngân hàng qua điện thoại hoặc mạng xã hội dưới bất kỳ hình thức nào.

Các đối tượng lừa đảo hiện hoạt động có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, kịch bản tinh vi và phối hợp nhiều kênh liên lạc để khiến nạn nhân tin rằng mình đang “làm việc” với cơ quan chức năng thật. Hành vi này gây tâm lý hoảng sợ, khiến người dân dễ dàng mất cảnh giác và làm theo yêu cầu của kẻ gian.

Bộ Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin bất kỳ ai tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát… yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP qua điện thoại. Khi nhận được cuộc gọi khả nghi, cần bình tĩnh, chấm dứt liên lạc ngay và đến Công an xã, phường gần nhất để được hướng dẫn, xác minh thông tin.

Thông điệp được Bộ Công an gửi đến người dân là: “Cảnh giác – Bình tĩnh – Không chuyển tiền – Không cung cấp thông tin cá nhân” cho bất kỳ người nào mà mình không quen biết, nhằm chủ động phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi lừa đảo công nghệ cao đang ngày càng gia tăng.

Thanh niên bị “bắt cóc online” tống tiền

Mới đây nhất, vào khoảng 14 giờ ngày 20/10/2025, chị L.T.L, trú tại xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh trình báo về việc em trai là L.H.B, sinh năm 2005, rời khỏi nhà trong trạng thái lo âu, hoảng sợ sau khi liên tục nghe điện thoại của người lạ.

Ngay sau đó, tài khoản Facebook của B. gửi tin nhắn cho chị L. với nội dung: “Anh B. lỡ dại chơi lô đề, cá độ bóng đá, vay mượn 300 triệu đồng ở Hà Nội, lãi ngày 8 triệu. Hiện anh B. đã bị bắt cóc và bị chiếm điện thoại để sử dụng.” Gia đình gọi điện cho B. thì không liên lạc được. Cùng thời điểm, số điện thoại 0362732222 gọi đến, tự xưng là người cho B. cầm cố xe để vay tiền, đồng thời đe dọa nếu trong chiều không trả đủ 300 triệu đồng sẽ giết B.

Anh B. được giải cứu an toàn - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy tìm đến khoảng 14 giờ 20 phút cùng ngày thì phát hiện B. vừa đi ra khỏi một nhà nghỉ trên địa bàn. Đến 15 giờ, xác định chính xác vị trí B. đang đậu xe gần một cây xăng, trong tình trạng hoảng loạn, đang nghe điện thoại từ nhóm đối tượng lạ.

Lực lượng Công an xã đã kịp thời tiếp cận, giải cứu an toàn, đưa công dân về trụ sở làm việc, ngăn chặn thành công vụ việc “bắt cóc online”, tống tiền qua mạng.

Tại cơ quan Công an, B. trình bày: khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, nhận được cuộc gọi video qua ứng dụng Zalo từ tài khoản “Phạm Hoài”, người trong hình mặc trang phục Công an, trong phòng có nhiều người (một số mặc sắc phục, số khác bị “còng tay”).

Đối tượng tự xưng là cán bộ điều tra, thông báo B. liên quan đến đường dây mua bán ma túy, yêu cầu B. báo cáo qua ứng dụng Zoom, không tiết lộ thông tin cho ai, và phải khắc phục số tiền 300 triệu đồng.

Do quá lo sợ, B. làm theo hướng dẫn, ra khỏi nhà đến nhà nghỉ để “làm việc trực tuyến” với nhóm này. Trong quá trình đó, các đối tượng liên tục liên hệ, đe dọa và điều khiển tâm lý nạn nhân, đồng thời thúc ép B. liên lạc gia đình để chuyển tiền.

May mắn vụ việc đã được ngăn chặn, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc.