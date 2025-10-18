Công an Đà Nẵng lên tiếng về thông tin "bắt cóc sinh viên"

Ngày 18-10, Công an TP Đà Nẵng đã thông tin chính thức về tin đồn "bắt cóc sinh viên" lan tràn trên mạng xã hội.

Tin đồn thất thiệt lan truyền về vụ việc một nam sinh viên bị bắt cóc tại Đà Nẵng

Theo đó, thời gian gần đây, trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc “một sinh viên bị bắt cóc” tại một trường đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Trước diễn biến phức tạp của tin đồn, Công an phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng và nhà trường tiến hành làm rõ vụ việc.



Qua quá trình kiểm tra, xác minh, lực lượng chức năng khẳng định: Không có bất kỳ trường hợp sinh viên nào bị bắt cóc hoặc mất liên lạc như nội dung lan truyền.

Công an khẳng định toàn bộ sinh viên của trường đều an toàn.

Thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Đồng thời, qua rà soát danh sách lớp KHTN25 Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, không tồn tại sinh viên tên “Tín” như các bài viết đã đề cập.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Công an TP Đà Nẵng xác định đây là thông tin bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.



Công an phường Hòa Khánh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố khẩn trương xác minh đối tượng phát tán thông tin sai sự thật để xử lý nghiêm theo quy định.

