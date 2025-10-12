Giải cứu 3 sinh viên bị “bắt cóc online”

Khoảng 11 giờ ngày 10/10, Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo của ông L.X.T (trú phường Xuân Hương - Đà Lạt) về việc con trai là L.X.G.B (18 tuổi, sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt) bị một nhóm người gọi điện đe doạ, yêu cầu thực hiện các giao dịch chuyển tiền. Các đối tượng yêu cầu nạn nhân thuê phòng riêng tại một nhà nghỉ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Lang Biang - Đà Lạt để “phối hợp điều tra”.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ. Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Công an đã kịp thời giải cứu cháu B khi em đang bị khống chế tại nhà nghỉ, ngăn chặn việc chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Làm việc với cơ quan công an, cháu B cho biết: Sáng cùng ngày đến phòng trọ của hai người bạn là P và K (cùng là sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt) thì thấy họ đang trò chuyện video với một người đàn ông tự xưng là Công an Hà Nội, qua ứng dụng “Zoom”. Đối tượng này cáo buộc nhóm sinh viên “liên quan đến đường dây rửa tiền, mua bán ma túy”, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tải ứng dụng “Zoom”.

Sau khi tải ứng dụng, có một người đàn ông gọi điện qua ứng dụng “Zoom” cho cháu Bảo giới thiệu làm ở Công an Hà Nội rồi nói: “Hiện công an Hà Nội đang điều tra về một nhóm đối tượng có hành vi rửa tiền, mua bán trái phép chất ma túy, nghi vấn cháu Bảo là người đã cung cấp thông tin cho nhóm đối tượng này để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, nếu không liên quan phải làm theo hướng dẫn để chứng minh trong sạch”.

Sau đó, người đàn ông gửi một số hình ảnh có liên quan cho cháu B và yêu cầu cháu B thuê nhà nghỉ ở một mình và không nói việc này cho bất cứ ai, không được để lộ thông tin đang điều tra, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải nộp 150 triệu đồng vào tài khoản cá nhân để “chứng minh trong sạch”.

Khi B liên hệ với gia đình để chuyển tiền, người thân nghi ngờ và lập tức báo Công an. Từ lời khai của cháu B, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng phát hiện và giải cứu hai sinh viên còn lại tại các địa điểm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Trần Khánh Dư (phường Lâm Viên - Đà Lạt), kịp thời ngăn chặn hành vi chiếm đoạt tài sản của các đối tượng lừa đảo.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, đây là thủ đoạn “bắt cóc online” – một hình thức lừa đảo công nghệ cao đang diễn biến phức tạp trên toàn quốc. Các đối tượng thường giả danh cán Bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án… yêu cầu nạn nhân cách ly, “hợp tác điều tra” và thực hiện các yêu cầu chuyển tiền, nộp tài sản. Đối tượng chủ yếu nhắm vào học sinh, sinh viên và người trẻ tuổi, những người thiếu kinh nghiệm và dễ bị tác động tâm lý.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tin tưởng, làm theo hướng dẫn của các cuộc gọi, tin nhắn video tự xưng là cơ quan công an hoặc cơ quan tư pháp; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai. Khi nhận được các yêu cầu “xác minh”, “hợp tác điều tra”, cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.