Sự thật về 3 học sinh ở TP HCM bị bắt cóc

Ngày 10-10, Công an xã Bà Điểm (TP HCM) cho biết đang lập hồ sơ mời một người phụ nữ trên địa bàn để làm việc liên quan việc đăng tải thông tin sai sự thật về vụ "bắt cóc 3 học sinh".

Công an đang làm rõ động cơ tài khoản đăng thông tin học sinh bị bắt cóc

Trước đó, tài khoản Facebook N.N. đăng nội dung:"Có thông tin hôm nay có 3 bé học sinh bị bắt cóc. Công an đã vào cuộc tìm kiếm nhưng các con đã mất tích. Mong các con bình an…".

Thông tin này nhanh chóng lan truyền khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Tài khoản N.N. còn khẳng định việc bắt cóc xảy ra tại một trường cấp 3 ở xã Xuân Thới Thượng cũ (nay là xã Bà Điểm, TP HCM).

Sau khi nắm được sự việc, Công an xã Bà Điểm đã xác minh và khẳng định tin về "bắt cóc 3 học sinh" là hoàn toàn bịa đặt, không có thật.

Hiện cơ quan công an đang rà soát, mời người phụ nữ đã đăng tải nội dung nói trên lên làm việc để xử lý theo quy định.