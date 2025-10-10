Công an Hà Nội dùng xe đặc chủng sơ tán hơn 11.000 người dân vùng ngoại thành

Trong công điện chiều 10/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn sau bão số 11, mực nước trên sông Cầu, sông Thương và sông Cà Lồ đã xuất hiện lũ đặc biệt lớn, vượt mức lịch sử. Lãnh đạo Bộ yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Bắc Ninh và Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là tiếp tục huy động lực lượng, tăng cường kiểm tra, tuần tra canh gác trên các tuyến đê, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố phát sinh để đảm bảo an toàn cho người dân.