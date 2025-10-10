Phó trưởng Công an xã lặn 2m xuống dòng nước lũ, phá khóa cổng, cứu người dân vào trưa 10/10

Một đoạn clip ghi lại cảnh lực lượng chức năng giải cứu người dân trong dòng nước lũ ở Bắc Ninh vào trưa nay (10/10) đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trong clip, Thiếu tá Mai Thế Kiên, Phó trưởng Công an xã Bố Hạ (tỉnh Bắc Ninh) đã lặn sâu xuống dòng nước lũ đục ngầu gần 2m để phá khóa cổng nhà dân, cứu sống hai mẹ con đang mắc kẹt trong dòng nước dữ.

Dù đoạn clip chỉ dài khoảng 30 giây, nhưng với những hình ảnh ghi lại, dư luận cũng có thể thấy các chiến sĩ công an, bộ đội đang nỗ lực không ngừng, vượt qua mọi khó khăn, nguy hiểm để hỗ trợ, cứu người dân trong vùng lũ lụt.

(Nguồn: Page Bộ Công An)

Theo thông tin trên VnExpress, vào 7 giờ hôm nay (10/10), tại Bắc Ninh, lũ sông Cầu ở trạm Đáp Cầu lên 7,48 m, trên báo động ba 1,18 m, lúc 23h hôm qua đạt đỉnh 7,51 m; sông Thương tại Cầu Sơn trên báo động ba 1,42 m; tại Phủ Lạng Thương trên báo động ba 1,21 m. Trừ Đáp Cầu lũ lên chậm, các trạm khác ghi nhận lũ rút khoảng 0,5 m so với chiều qua.

Tại Hà Nội, 4 giờ hôm nay, lũ sông Cà Lồ ở trạm Mạnh Tân đã đạt đỉnh trên báo động 3: 1,74 m và đang xuống. Lũ sông Trung tại Hữu Lũng (Lạng Sơn) trên báo động ba 2,52 m, rút 2 m so với lúc đỉnh.Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, sông Thương tại Cầu Sơn và Phủ Lạng Thương, sông Trung tại trạm Hữu Lũng tiếp tục xuống và ở trên mức báo động ba. Ngập lụt tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn duy trì trong 2-3 ngày tới, gây nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất trên sườn dốc.

Nước lũ từ Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh sẽ xuôi về hệ thống sông Thái Bình và ra biển, không gây nguy hiểm cho vùng đồng bằng Bắc Bộ.